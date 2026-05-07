Pakkotyö on vakava ja kasvava globaali ongelma, joka loukkaa ihmisoikeuksia ja vääristää kilpailua. EU-asetusta pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kiellosta sovelletaan koko EU:ssa joulukuusta 2027 alkaen. Lausuntokierroksella oleva hallituksen esitys täydentäisi asetuksen sääntelyä Suomessa.

EU-asetus kieltää pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden tuonnin, viennin ja muun markkinoille asettamisen koko EU:ssa. Kielto koskee kaikkia tuotteita, kaikkia talouden toimijoita sekä koko toimitusketjua. Asetus ei koske palveluja tai kuljetuksia.

Lausuntokierroksella olevassa esityksessä ehdotetaan säädettäväksi muun muassa kansallisesta toimivaltaisesta viranomaisesta ja taloudellisista seuraamuksista. Suomessa kieltoa valvoisi Lupa- ja valvontavirasto. Sen vastuulla olisi tutkia tapauksia, tehdä päätöksiä sekä määrätä mahdollisia seuraamuksia. Jos pakkotyön epäillään tapahtuneen EU-alueen ulkopuolella, Euroopan komissio vastaa tutkimuksista ja päätöksistä.

Esitys on lausuntokierroksella 7.5.–18.6.2026. Hallitus antaa esityksensä eduskunnalle syysistuntokaudella 2026. Muutokset tulisivat voimaan joulukuusta 2027 alkaen, kun EU-asetuksen soveltaminen alkaa kaikissa jäsenmaissa.

Uusi yritysvastuulaki myös valmistelussa

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee myös uutta yritysvastuulakia, joka velvoittaisi suurimmat yritykset tunnistamaan, ennaltaehkäisemään ja lopettamaan haitallisia vaikutuksia ihmisoikeuksille ja ympäristölle. Taustalla on EU:n yritysvastuudirektiivi.

Esitys yritysvastuulaista on lausuntokierroksella 24.6.2026 asti. Sitä sovellettaisiin yrityksiin heinäkuusta 2029 alkaen.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Nadine Hellberg-Lindqvist, p. 0295 047 023 (pakkotyöllä valmistetut tuotteet)

hallitussihteeri Sami Teräväinen, p. 0295 060 088 (yritysvastuu)