Uusi yritysvastuulaki velvoittaisi suurimmat yritykset tunnistamaan, ennaltaehkäisemään ja lopettamaan toiminnastaan aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ihmisoikeuksille ja ympäristölle. Suomessa laki koskisi noin 30 yritystä.

Nyt lausuntokierrokselle lähteneen esityksen taustalla on EU:n yritysvastuudirektiivi. Hallituksen esityksessä vältetään EU-sääntelyn vähimmäistason ylittävää lisäsääntelyä yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi.

Uusi yritysvastuulaki koskisi erittäin suuria yrityksiä, joiden henkilöstön määrä on yli 5 000 ja liikevaihto on yli 1,5 miljardia euroa. Suomessa tämä tarkoittaisi noin 30 yritystä, konsernia ja osuuskuntaa.

Laki velvoittaisi yrityksen tunnistamaan ja arvioimaan haitalliset ihmisoikeus- ja ympäristövaikutukset, jotka aiheutuvat sen omasta, tytäryritysten tai liikekumppanien toiminnasta. Yrityksen olisi tehtävä asianmukaisia toimenpiteitä haitallisten vaikutusten ennaltaehkäisemiseksi, lopettamiseksi ja korjaamiseksi. Yritysten pitäisi sisällyttää huolellisuusprosessit toimintaperiaatteisiin ja riskienhallintajärjestelmiin sekä arvioida säännöllisesti toimenpiteidensä riittävyyttä ja tehokkuutta.

Yrityksille voitaisiin määrätä hallinnollisia seuraamuksia laiminlyönneistä. Yritys olisi vahingonkorvausvastuussa velvollisuuksien laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista.

Esitys on lausuntokierroksella 30.4.–24.6.2026. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle syysistuntokaudella 2026. Lakia sovellettaisiin yrityksiin heinäkuusta 2029 alkaen.

Pakkotyöllä valmistetut tuotteet kielletään EU:n markkinoilta myös

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee tällä hetkellä myös EU:n pakkotyöasetuksen kansallista toimeenpanoa. Asetus kieltää pakkotyöllä valmistetut tuotteet EU:n markkinoilta riippumatta siitä, missä ne on valmistettu.

Lausuntokierros pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisen täytäntöönpanosta käynnistyy toukokuussa 2026. Kieltoa sovellettaisiin joulukuusta 2027 alkaen.

