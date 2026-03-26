Hallitus esittää, että kestävyysraportoinnin velvoitteet koskisivat jatkossa vain suurimpia yrityksiä. Velvoite koskisi jatkossa yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 450 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät yli 1 000 henkilöä. Tämän myötä Suomessa raportointivelvollisten yritysten määrä vähenisi 1 300 yrityksestä noin 130 yritykseen.

”Johdonmukainen työ suomalaisten yritysten hallinnollisen taakan keventämiseksi jatkuu. Tämä on tärkeää norminpurkua, jolla merkittävä osa yrityksistä vapautetaan kestävyysraportoinnista. Tavoitteena on kohdistaa kestävyysraportointivelvoitteet tarkoituksenmukaisesti ja keventää hallinnollista taakkaa täysimääräisesti EU-sääntelyn mahdollistamin tavoin”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Hallitus antoi 26.3.2026 eduskunnalle esityksen, jolla muutettaisiin kirjanpitolakia ja tilintarkastuslakia. Taustalla on EU:n Omnibus-paketti, joka tasapainottaa kestävyystavoitteita ja yritysten hallinnollista taakkaa. Hallituksen esitys toteuttaa Omnibus-paketin toista vaihetta, jolla kestävyysraportointivelvoite rajataan vain suurimpiin yrityksiin.

Hallitus antoi syyskuussa 2025 esityksen Omnibus-paketin ensimmäisestä vaiheesta, jolla lykättiin kestävyysraportoinnin velvoitteiden voimaantuloa kahdella vuodella.

Säännöksiä voitaisiin soveltaa jo vuoden 2026 tilikausilla

Nyt annettu esitys tulisi voimaan 30.6.2026, mutta säännöksiä voitaisiin soveltaa jo 1.1.2026 alkaneella ja sen jälkeisillä tilikausilla.

Yli 500 henkeä työllistävä pörssiyritys, joka on julkistanut kestävyysraportin 1.1.2024 tai sen jälkeen alkaneesta tilikaudesta, voisi jättää laatimatta ja julkistamatta kestävyysraportin jo 1.1.2025 tai sen jälkeen alkaneelta tilikaudesta, jos yritys ei enää kuuluisi raportointivelvollisiin uusien kynnysarvojen perusteella.

