Suuryritysten tulisi laatia ensimmäinen kestävyysraporttinsa vasta vuodelta 2027 ja julkaista se keväällä 2028. Tavoitteena on keventää suomalaisten yritysten hallinnollista taakkaa sen verran, kuin EU-lainsäädäntö mahdollistaa.

Hallitus antoi 4.9.2025 eduskunnalle esityksen, jolla muutettaisiin kirjanpitolain voimaantulosäännöstä. Taustalla on EU:n Omnibus-paketti, joka tasapainottaa kestävyystavoitteita ja yritysten hallinnollista taakkaa.

”Omnibus-paketin tavoitteena on vapauttaa merkittävä osa yrityksistä kestävyysraportoinnista. Tämä on tärkeää norminpurkua, jolla vähennetään EU:sta tulevia hallinnollisia velvoitteita suomalaisille yrityksille”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Hallituksen antama esitys toteuttaa paketin ensimmäistä vaihetta, jolla lykätään kestävyysraportoinnin velvoitteiden voimaantuloa kahdella vuodella. EU:ssa neuvotellaan lokakuussa 2025 paketin seuraavasta vaiheesta, jonka toteutuessa raportointivelvoite rajattaisiin vain suurempiin yrityksiin.

Kahden vuoden lykkäys raportointiin koskee vain niitä yrityksiä, jotka eivät vielä ole olleet velvollisia kestävyysraportointiin. Lykkäys ei näin ollen koske niitä pörssilistattuja suuryrityksiä ja -konserneja, joiden tuli laatia kestävyysraportti vuodelta 2024.

Lakimuutos tulisi voimaan 1.12.2025, mutta sen säännöksiä voitaisiin soveltaa jo 1.1.2025 alkaneella ja sen jälkeisillä tilikausilla.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Jaakko Aromaa, p. 0295 047 110 (kysymykset työministerille)

johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, TEM, p. 0295 047 139