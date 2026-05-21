Hallitus esittää: tulorekisterin käyttöä laajennettaisiin työvoimapalveluiden parantamiseksi
Hallituksen esittämällä lakimuutoksella laajennettaisiin työvoimaviranomaisen oikeutta hyödyntää työnhakijoiden tulotietoja, jotta työllisyyspalveluja voitaisiin räätälöidä yhä yksilöllisemmin työllistymisen edistämiseksi.
Lakiesitys mahdollistaisi työvoimaviranomaiselle nykyistä laajemman oikeuden saada ja käsitellä asiakkaiden tulotietojärjestelmään tallennettuja tulotietoja työvoimapalveluiden toimeenpanoa sekä niihin liittyviä tehtäviä varten.
”Haluamme, että työllisyysalueilla saa sellaista palvelua, joka aidosti auttaa eteenpäin. Tulorekisterin käytön laajennus antaa työllisyysalueille nykyistä paremman mahdollisuuden arvioida, mikä palvelu aidosti toimii. Näin ihmisille voidaan kohdentaa yksilöllistä ja vaikuttavampaa palvelua”, työministeri Matias Marttinen sanoo.
Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 21. toukokuuta 2026. Esitys toteuttaa pääministeri Petteri Orpon hallituksen työllisyyspaketin kirjausta.
Tavoitteena olisi, että työvoimaviranomaiset voisivat tarjota työnhakijoille yksilöllisempiä, vaikuttavampia, kohdennetumpia ja oikea-aikaisempia palveluja työllisyyden edistämiseksi. Samalla olisi tarkoitus mahdollistaa työvoimaviranomaisen lakisääteisten tehtävien tehokkaampi hoitaminen.
Lisäksi hallituksen lakiesityksellä laajennettaisiin Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) oikeutta saada tulotietojärjestelmään tallennettuja tietoja valtionavustuksiin liittyvien lakisääteisten tehtävien toimeenpanossa. Muutoksen tavoitteena olisi vähentää hallinnollista taakkaa avustuksen hakijan ja KEHA-keskuksen osalta.
Esitystä valmisteltaessa on kuultu työvoimaviranomaisia sekä työmarkkinajärjestöjä ja muita sidosryhmiä.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. marraskuuta 2026.
