Työ- ja elinkeinoministeriöön saapui 31.3.2026 asetettuun määräaikaan mennessä kahdeksan investointiavustushakemusta bioperäisen hiilidioksidin talteenottohankkeisiin. Niissä yritykset hakevat tukea hankkeisiinsa yhteensä 101 miljoonaa euroa.

Ministeriö avasi tammikuussa tarjouskilpailun, jonka tavoitteena on edistää teollisuuden bioperäisen hiilidioksidin talteenottoa investointiavustuksilla. Tukea talteenottokapasiteetin rakentamiseen on käytettävissä yhteensä 90 miljoonaa euroa.

Avustuksen tavoitteena on edistää ensimmäisten bioperäisen hiilidioksidin talteenottoratkaisujen toteutumista ja skaalaamista teolliseen mittakaavaan sekä vauhdittaa seuraavien vastaavien ratkaisujen markkinaehtoista etenemistä. Avustusta voidaan myöntää investoinnille, joissa talteen otettu hiilidioksidi varastoidaan pysyvästi tai hyödynnetään tuotteissa.

”Hallitus haluaa edistää puhtaiden ratkaisujen ja päästöjä vähentävien teknologioiden etenemistä. Suomessa on mittavaa potentiaalia teknisille nieluille ja teollisuuden bioperäisen hiilidioksidin hyödyntämiselle. Hakuun on jätetty ilahduttava määrä hakemuksia teollisen mittakaavan hiilidioksidin talteenottohankkeista. Tuettavista hankkeista saatavilla kokemuksilla edistetään myös seuraavien suuren talteenottolaitosten toteutumista.” toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Tukea hakeneet yritykset:

FiMeOH Oy, Bio CO2 -hanke, Salo

Freija Group Oy, Freija Carbon Capture Project in Naistenlahti, Tampere

Metsä Fibre Oy, Bio-CO2 Rauma, Rauma

Mäntsälän Biovoima Oy, Sinisiipi CCUS, Säkylä

Nurmon Bioenergia Oy, Nurmon biokaasulaitoksen LCO2-hanke, Seinäjoki

Suomen Lantakaasu Oy, Kiuruveden biokaasulaitoksen LCO2-hanke, Kiuruvesi

Vantaan Energia Oy, Vantaa Carbon Capture, Vantaa

VolagHy Kuopio SPV Oy, VolagHy Kuopio CCU Auction, Kuopio

Alustavan aikataulun mukaan ministeriö tekee tukipäätökset tänä syksynä

Tuettavien hankkeiden on täytettävä tukiohjelman perustana olevan valtioneuvoston asetuksen (1174/2025) mukaiset tukikelpoisuusehdot. Ne täyttävistä hakemuksista valitaan tuettavaksi alhaisimpien tarjousten mukaiset hankkeet käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Tuki kohdistetaan hankkeille, joiden talteenottokapasiteetti on vähintään 15 000 tonnia vuodessa. Kokorajalla tuki pyritään kohdentamaan teollisen mittakaavan hankkeisiin, joista saatavilla kokemuksilla edistetään myös seuraavien suuren mittakaavan talteenottolaitosten toteutumista. Talteen otetulle hiilidioksidille tulee olla osoitettuna myös varastointi- tai hyötykäyttötapa.

Avustuksen suuruus voi olla enintään 30 miljoonaa euroa tuettavaa hanketta kohden. Tuki voi olla enintään 30 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen hankkeiden edistymisen ja toteutuneiden hyväksyttävien kustannusten perusteella.

Hankkeiden toteutettavuuden tulee olla sellaisella tasolla, että hiilidioksidin talteenoton käynnistyminen on todennäköistä viimeistään vuonna 2030. Hiilidioksidin talteenottokapasiteetin tulee olla käytössä vähintään vuoden 2035 loppuun asti.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Tuula Savola, tuula.savola(at)gov.fi, puh. 0295 047 133

teollisuusneuvos Pekka Grönlund, pekka.gronlund(at)gov.fi, puh. 0295 064 815