Hallitus edistää bioperäisen hiilidioksidin talteenottoa investointiavustuksilla, joilla tuetaan talteenottokapasiteetin rakentamista yhteensä 90 miljoonalla eurolla. Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut tähän liittyvän tarjouskilpailun. Hakemuksia tarjouskilpailuun voi jättää ministeriölle 31.3.2026 saakka Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Investointiavustuksen tavoitteena on edistää ensimmäisten bioperäisen hiilidioksidin talteenottoratkaisujen toteutumista ja skaalaamista teolliseen mittakaavaan sekä vauhdittaa seuraavien vastaavien ratkaisujen markkinaehtoista etenemistä. Avustusta voidaan myöntää investoinnille, joissa talteen otettu hiilidioksidi varastoidaan pysyvästi tai hyödynnetään tuotteissa.

”Suomessa on mittavaa potentiaalia teknisille nieluille ja teollisuuden bioperäisen hiilidioksidin hyödyntämiselle. Hallitus haluaa edistää puhtaiden ratkaisujen ja päästöjä vähentävien teknologioiden etenemistä. Tuella tavoitellaan sellaisten teollisen mittakaavan hiilidioksidin talteenottohankkeiden käynnistymistä, joista saatavilla kokemuksilla edistetään myös seuraavien suuren talteenottolaitosten toteutumista”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Avustusta myönnetään tarjouskilpailun perusteella. Tuettavaksi valitaan alhaisimpien tarjousten mukaiset hankkeet hakuun varatun määrärahan puitteissa. Valintakriteerinä on tarvittavan avustuksen määrä hankkeessa rakennettavaa bioperäisen hiilidioksidin talteenottokapasiteettia kohti. Lisäksi hankkeiden tulee täyttää tukikelpoisuusehdot, jotka on määritelty talteenoton edistämistä koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (1174/2025).

Tuki kohdennetaan hankkeille, joiden talteenottokapasiteetti on vähintään 15 000 tonnia vuodessa. Kokorajalla tuki pyritään kohdentamaan teollisen mittakaavan hankkeisiin, joista saatavilla kokemuksilla edistetään myös seuraavien suuren mittakaavan talteenottolaitosten toteutumista.

Hankkeiden toteutettavuuden tulee olla sellaisella tasolla, että hiilidioksidin talteenoton käynnistyminen on todennäköistä viimeistään vuonna 2030. Hiilidioksidin talteenottokapasiteetin tulee olla käytössä vähintään vuoden 2035 loppuun asti.

Avustuksen suuruus voi olla enintään 30 miljoonaa euroa tuettavaa hanketta kohden. Tuki voi olla enintään 30 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen hankkeiden edistymisen ja toteutuneiden hyväksyttävien kustannusten perusteella.

Hakemukset tarjouskilpailuun on jätettävä viimeistään 31.3.2026

Ohjeet tarjouskilpailuun osallistumisesta ja hakemuksen jättämisestä löytyvät työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelusta Teollisuuden bioperäisen hiilidioksidin talteenoton tuki -sivulta.

Hakemukset tarjouskilpailuun jätetään Business Finlandin rahoituksen asiointipalvelun kautta viimeistään 31. maaliskuuta. Hakemukset käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö. Tukipäätösten aikataulu riippuu hakemusten määrästä ja käsittelytarpeesta. Alustavan aikataulun mukaan päätökset tehdään syksyllä.

Infotilaisuus tarjouskilpailuun osallistumista suunnitteleville 22.1.2026

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää tarjouskilpailuun osallistumista suunnitteleville yrityksille 22. tammikuuta infotilaisuuden, jossa kerrotaan tarkemmin tarjouskilpailuun osallistumisesta. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin suomeksi. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki tilaisuuteen on hakusivulla: https://tem.fi/teollisuuden-bioperaisen-hiilidioksidin-talteenottoavustus



Lisätiedot:

Hakijoiden yhteydenotot ensisijassa ositteeseen energiatuet.tem(at)gov.fi

erityisasiantuntija Tuula Savola, tuula.savola(at)gov.fi, puh. 0295 047 133

teollisuusneuvos Pekka Grönlund, pekka.gronlund(at)gov.fi, puh. 0295 064 815



