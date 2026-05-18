Lausuntokierros: tasapuolisia kilpailun edellytyksiä vahvistetaan
Hallituksen tavoitteena on edistää reilua kilpailua markkinoilla. Lausuntokierroksella oleva esitys vahvistaisi kilpailuneutraliteettisääntelyn noudattamista ja julkisen sektorin kilpailua rajoittavan toiminnan valvontaa.
”Kilpailuedellytysten pitää olla samat kaikille toimijoille. Julkisten toimijoiden ei pidä vaikeuttaa yksityisten yritysten toimintaa markkinoilla. Lakimuutoksella vahvistetaan reilun kilpailun toteutumista”, työministeri Matias Marttinen sanoo.
Kilpailuneutraliteetin vahvistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Kilpailuneutraliteetti tarkoittaa julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välisen kilpailun tasapuolisuuden varmistamista.
Jatkossa kilpailuneutraliteettisääntelyn soveltamisalaan kuuluvien toimijoiden tulisi laatia kirjallinen arviointi kilpailuneutraliteettisääntelyn noudattamisesta. Arviointi tulee tehdä jo nykyään, mutta sitä ei ole tarvinnut dokumentoida kirjallisesti. Velvollisuudella pyrittäisiin ennaltaehkäisemään vääristymiä kilpailussa sekä tehostamaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) suorittamaa valvontaa.
KKV:lle tulisi uusi priorisointiperuste, jonka avulla KKV voisi nykyistä tehokkaammin kohdentaa valvontaa kilpailuneutraliteetin kannalta merkityksellisimpiin tapauksiin. Lisäksi nykyistä sääntelyä selkeytettäisiin: kilpailulakiin lisättäisiin määritelmä kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvasta toiminnasta sekä vaatimus toimia markkinaehtoisesti tai niin, ettei toiminta vääristä kilpailua.
Kilpailuneutraliteettisääntely koskee julkisyhteisöjä sekä niiden määräysvallassa olevia yksiköitä. Julkisyhteisöillä tarkoitetaan valtiota, kuntia, kuntayhtymiä, hyvinvointialueita ja hyvinvointiyhtymiä.
Esitys on lausuntokierroksella 18.5.–29.6.2026. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle syysistuntokaudella 2026. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027.
Esityksen taustalla on professori Kirsi-Maria Halosen selvitys kilpailuneutraliteetista. Sen mukaan kilpailuneutraliteettisääntelyä ei noudateta julkisella sektorilla niin hyvin kuin pitäisi. Selvityksen suosituksiin perustuva arviomuistio oli lausuntokierroksella syksyllä 2025. Lausuntokierroksella olevassa hallituksen esityksessä on otettu huomioon arviomuistion lausuntopalaute.
