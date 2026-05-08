Luovan talouden neuvottelukunta käsitteli kokouksessaan 6.5.2026 alan kasvustrategian toimeenpanoa. Keskustelussa painottuivat osaamisen vahvistaminen, rahoituspolkujen selkeyttäminen ja luovien alojen kansainvälistyminen.

Osaamisen kehittäminen nousi kokouksen keskeiseksi teemaksi. Neuvottelukunta keskusteli erityisesti korkeakoulujen roolista luovan talouden kasvun tukemisessa. Ammattikorkeakoulut vahvistavat luovien alojen työelämälähtöistä koulutusta, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä alueellista vaikuttavuutta. Suomessa toimii 24 ammattikorkeakoulua, joissa opiskelee noin 185 000 opiskelijaa. Ammattikorkeakoulujen ulkoinen TKI-rahoitus oli 188 miljoonaa euroa vuonna 2025.

Yliopistoissa opiskelee tällä hetkellä noin 6 300 taidealan opiskelijaa ja toisella astella aloitti vuonna 2024 vajaa 6000 uutta taidealan opiskelijaa.

Keskustelussa todettiin, että kaikilla eri asteilla korostuu tarve laajentaa luovien alojen opiskelijoiden osaamista nykyistä vahvemmin myös liiketoimintaan, yrittäjyyteen, immateriaalioikeuksiin, tuotteistamiseen ja hinnoitteluun liittyvällä osaamisella. Vastaavasti luovia menetelmiä ja palveluja tulee hyödyntää laajemmin myös muiden alojen koulutuksessa.

Kokouksessa esiteltiin myös EIT-KIC Culture & Creativity -toimintaa. Kyseessä on eurooppalainen kumppanuus, joka tukee kulttuurialojen ja luovien alojen kestävyyttä, uudistumista ja kilpailukykyä. Toiminnan painopisteitä ovat koulutus, yritysten kasvun tukeminen, innovaatiot sekä yhteiskunnallinen muutos. Helsingissä toimiva pohjoinen alueellinen keskus tarjoaa suomalaisille toimijoille väyliä eurooppalaiseen yhteistyöhön, kumppanuuksiin ja rahoitusverkostoihin.

Neuvottelukunta käsitteli myös maakuvatyötä javiennin edistämistä. Team Finland -verkoston uusi toimialatiimi ”Korkean lisäarvon palvelut, kuluttajaliiketoiminta ja luovat alat” on käynnistänyt työnsä. Tavoitteena on vahvistaa luovien alojen yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille.

