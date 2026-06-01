Perjantaina 29.5.2026 on avattu valtakunnallinen rahoitushaku, jonka tavoitteena on vauhdittaa pk-yritysten suuria kasvupäätöksiä ja vahvistaa investointikykyä koko maassa. Tämä on osa hallituksen laajempaa kokonaisuutta, joka parantaa Suomen kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen.

”Suomi tarvitsee nyt investointeja, jotka nostavat tuottavuutta, vahvistavat vientiä ja siten parantavat työllisyystilannetta. Tämän rahoituksen avulla pk-yritykset voivat toteuttaa nopeammin merkittäviä kasvuhankkeita”, elinkeinoministeri Sakari Puisto sanoo.

Valtakunnallinen haku on suunnattu pk-yrityksille, jotka tavoittelevat merkittävää kasvua ja vientiä, ottavat käyttöön uutta resurssitehokasta tuotantoteknologiaa tai kehittävät puhtaan siirtymän ratkaisuja. Haku on avoinna 31.8.2026 saakka, ja käytettävissä oleva rahoitus on enintään 19 miljoonaa euroa.

Tuki myönnetään elinvoimakeskusten yrityksen kehittämisavustuksena. Avustusta voidaan myöntää uusiin teknologioihin perustuvien koneiden ja kaluston hankintaan, aineettomiin investointeihin sekä tuotantoon liittyvien, välttämättömien ja omaan käyttöön tulevien tuotantotilojen rakentamiseen ja niihin liittyviin maanrakennuskustannuksiin. Investointihankkeen kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 10 miljoonaa euroa. Rahoituksesta vastaavat Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen elinvoimakeskukset.

Pk-yritysten investointituen lisäksi hallituksen kasvu- ja työllisyyspaketissa on käynnissä suurten uusien energiateknologian demonstraatiohankkeiden rahoitushaku sekä valmistelussa Business Finlandin IPCEI-haku, joka tukee Euroopan strategisesti tärkeitä teknologioita.

erityisavustaja Lotta Laitinen, p. 0295 049 058 (kysymykset elinkeinoministerille)

neuvotteleva virkamies Sirpa Hautala, TEM, p. 0295 063 684 (pk-yritysten investointituki)

Lisätietoa rahoituksesta antavat hakuilmoituksessa ilmenevät elinvoimakeskusten yhteyshenkilöt ja sähköisen asioinnin neuvontaa tarjoaa pk-yrityksen rahoitusneuvonta.