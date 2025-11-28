Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut hallituksen linjausten mukaisen kasvu- ja työllisyyspaketin, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen talouskasvua, vauhdittaa investointeja ja parantaa siten työllisyyttä. Paketti rahoitetaan ohjaamalla uudelleen käyttämättä jääneitä varoja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan investointitukiohjelmista. Käytettävissä olevien varojen määräksi arvioidaan yhteensä 156 miljoonaa euroa.

Investointituet kohdennetaan kertaluonteisesti neljään kokonaisuuteen: suurten uuden energiateknologian demonstraatiohankkeiden tukemiseen, IPCEI-hankkeisiin (“Important Project of Common European Interest”), pk-yritysten merkittäviin investointeihin ja nuorten työllistymisseteliin. Näistä viimeinen eteni jo vuoden 2025 kolmannessa lisätalousarviossa.

”Hallitus on vahvasti sitoutunut kasvuun ja investointien edistämiseen. Ilman kasvua yritykset eivät investoi, eivät työllistä. Hallitus tekee kasvun eteen kaiken sen, mikä omissa käsissämme on. Paljon positiivisia uutisia investoinneista on saatu pitkin vuotta ympäri Suomen, tälle näkymälle tarvitaan vahvistusta. Siksi tämä kasvupaketti ja vähintään noin 160 miljoonan euron kohdennus kasvun eväisiin ja investointeihin on niin merkittävä. Samalla 30 miljoonan euron kohdennus nuorten työllistymisseteliin mahdollistaa pidempään työttömänä olleiden nuorten työllistymisen ja tätä kautta työkokemuksen kerryttämisen,” sanoo työministeri Matias Marttinen.

”IPCEI-hankkeiden avulla kehitetään uusia, koko Euroopan kannalta strategisesti tärkeitä teknologioita. Osallistuminen niihin tukee elinkeinorakenteen uudistumista ja tarjoaa yrityksille mahdollisuuden linkittyä eurooppalaisiin arvoketjuihin”, toteaa elinkeinonministeri Sakari Puisto.

”Elinvoimakeskusten avustus mahdollistaa pk-yritysten merkittävien investointien tukemisen koko maassa kasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi. Rahoitus käytettäisiin avustuksina pk-yritysten kasvua ja vientiä tukeviin investointihankkeisiin, erityisesti uuden puhtaamman teknologian käyttöönottoon. Keskiössä ovat erityisesti investoinnit materiaali- ja energiatehokkuuden kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä akkuteknologiaan ja kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden käyttöönottoon teollisuuden eri aloilla”, jatkaa elinkeinoministeri Puisto.

”Tästä paketista suurille energiateknologian demonstraatiohankkeille suunnattavan tuen avulla käynnistettävät investoinnit olisivat noin 300–750 miljoonaa euroa lopullisesta tukimäärästä ja tuettavista hankkeista riippuen. Tukea voidaan kohdistaa joustavasti hankkeisiin, joilla on tulevaisuudessa merkittävä energiantuotanto- ja vientipotentiaali. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset vety- ja sähköpolttoaineet sekä muut liikenteen uusiutuvat polttoaineet (sis. biokaasu), energian varastointiteknologiat ja energiatehokkuusteknologiat”, arvioi ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Lisätiedot:

työministeri Marttisen erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 047 318

elinkeinoministeri Puiston erityisavustaja Lars Aikala, p. 050 401 6410

ympäristö- ja ilmastoministeri Multalan erityisavustaja Lyydia Ylönen, p. 0295 250 402