Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt jatkaa sähköjärjestelmän toimitusvarmuutta parantavan tukimallin valmistelua uudelta pohjalta. Ministeriö on kartoittanut myös muita vaihtoehtoja ja päättänyt jatkaa tukimallin valmistelua hyödyntämällä EU:n ryhmäpoikkeusasetusta, jonka mukaisesti valmisteltu tukiohjelma ei vaatisi valtiontukikeskusteluja Euroopan komission kanssa.

Uudella tukimallilla on tarkoitus tukea bioenergiapohjaista, mutta säävarmaa sähköntuotantokapasiteettia. Järjestelmän on kaavailtu olevan perusperiaatteiltaan samantyyppinen kuin Ruotsin Kraftlyftet-tukimalli, mutta ilman tukea varastoinnille. Suomen mallin yksityiskohdat voivat erota siitä merkittävästikin.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu sähkön toimitusvarmuutta parantavan kapasiteettimekanismin luominen. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti syyskuussa 2024 laaja-alaisen työryhmän pohtimaan mallia EU:n sähkömarkkinauudistuksen (2024/1747) mukaisen fossiilittoman jouston tukimekanismin kansalliseksi toteutukseksi. Työryhmän loppuraportti julkaistiin toukokuussa 2025.

Nyt päätetyn valmistelun uudelleensuuntaamisen taustalla ovat ministeriön käymät keskustelut Euroopan komission kanssa fossiilittoman jouston tukimallin mukaisen valtiontuen hyväksyttävyydestä. Keskusteluissa nousi esille komission näkemyksiä, jotka ovat osin ristiriidassa työryhmän tahtotilan kanssa. Näkemyseroja aiheutti erityisesti pyrkimys kohdistaa tuki työryhmän ehdotuksen mukaisesti pitkäkestoiseen joustoon.

Täysin uuden tuotantokapasiteetin tukemisen lisäksi selvitetään työryhmän näkemyksen mukaisesti myös mahdollisuutta sisällyttää tukeen olemassa olevan säävarman sähköntuotantokapasiteetin käyttöiän pidennykset ja tehonkorotukset. Muutkin työryhmän näkemykset pyritään ottamaan huomioon ryhmäpoikkeusasetuksen reunaehtojen asettamissa rajoissa. Tukimallin yksityiskohdat tarkentuvat valmistelun edetessä vuoden 2026 aikana.

Tukimekanismin tarpeen taustalla uusiutuvan sähköntuotannon kasvun ja tarjonnan vaihtelu

Vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon kasvu on lisännyt markkinoilla olevan tarjonnan vaihtelua. Sitä kautta se on vaikuttanut toimitusvarmuuteen sekä lisännyt sähkön hinnan heiluntaa. Tuotanto voi vaihdella merkittävästi päivien sisällä, niiden välillä sekä eri vuodenaikoina, osin ennakoimattomastikin. Etenkin ennakoimattomuus vaatii uusia resursseja sähköjärjestelmään.

Ministeriön työryhmä arvioi toukokuussa 2025 julkaistussa loppuraportissaan, että lisääntyvästä uusiutuvan energian tuotannosta johtuviin vaihtelevan sähköntuotannon haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan yhä enemmän sähkön joustavaa kysyntää ja tarjontaa.

Työryhmän mukaan nimenomaan pitkäkestoiseen joustoon kykenevän kapasiteetin tarjontaa on tarpeen lisätä ja markkinoille tuloa nopeuttaa valtion toimin EU:n lainsäädännön sallimissa rajoissa, kun taas lyhytkestoisen joustavan kapasiteetin määrä vaikuttaa kasvavan Suomessa markkinaehtoisesti. Raportissa kuvattiin myös näkemyksiä tukimallin toteuttamisen yksityiskohdista.

