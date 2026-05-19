Työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa työllisyyden kasvavan vuosina 2027 ja 2028 voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kääntyvän laskuun kesän 2026 jälkeen.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi uusimman lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteensa 19.5.2026. Työllisyyden ja työttömyyden odotettu käänne parempaan on viivästynyt talousnäkymien heikennyttyä. Uusi ennuste ulottuu vuoden 2028 loppuun asti.

Työllisyys kääntymässä kasvuun, mutta työttömyys pysyy korkeana

Työllisyyden käänne kasvuun on jo käynnissä, mutta käänne tapahtuu hitaasti. Lähivuosina kasvu näkyy selkeämmin. Työllisyys kasvaisi ennusteen mukaan 18 000 työllisellä vuonna 2027 ja 25 000 työllisellä vuonna 2028.

Työttömyysasteen arvioidaan jäävän lyhyellä aikavälillä korkeaksi. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi vuonna 2026 keskimäärin 10,2 prosenttia. Työttömyysaste laskisi ensi vuonna 9,8 prosenttiin ja 9,3 prosenttiin vuonna 2028.

Korkean työttömyysasteen taustalla on työvoiman kasvu. Työvoiman tarjonta on lisääntynyt huomattavasti samalla, kun kysyntä työmarkkinoilla on ollut heikkoa. Työvoiman määrää on kasvattanut erityisesti se, että ikääntyneet osallistuvat aikaisempaa enemmän työmarkkinoille.

Työikäisen väestön ei ennusteta juuri kasvavan lähivuosina. Maahanmuuton arvioidaan palaavan vuoden 2021 tasolle. Maahanmuuttoa vähentävät edellisvuosiin verrattuna etenkin työperäisen maahanmuuton ja tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten muuton väheneminen.

Pitkäaikaistyöttömyydessä nähtävissä käänne parempaan

Pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kääntyvän laskuun aiemmin ja nopeammin kuin kahdessa edellisessä työmarkkinaennusteessa. Nykyisen ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä nousisi kesällä 2026 noin 144 000 henkilöön, mutta kääntyisi sen jälkeen laskuun.

Alueellisesti työttömyyden ennustetaan laskevan nopeimmin Lapissa ja Kainuussa. Heikointa kehitystä ennustetaan puolestaan Kymenlaaksoon ja Uudellemaalle.

Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrän työllisyyspalveluissa arvioidaan kääntyvän laskuun ensi vuoden alkupuoliskolla.

Keskeisimmät ennustetulokset:

Vuosi 2026* 2027* 2028* Työllisyysaste 20–64 v. 76,0 % 76,4 % 77,0 % Työllisyysaste 15–64 v. 71,4 % 71,8 % 72,3 % Työlliset 15–74 v. 2 592 000 2 610 000 2 635 000 Työttömyysaste 10,2 % 9,8 % 9,3 % Työvoimaosuus 69,2 % 69,4 % 69,6 % Työttömät työnhakijat 342 000 338 000 324 000 Pitkäaikaistyöttömät 141 000 138 000 129 000 Nuorisotyöttömät 42 000 43 000 41 000

*ennuste

Mikä on työmarkkinaennuste?

Työ- ja elinkeinoministeriö laatii lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen kahdesti vuodessa. Ennuste perustuu tilastolliseen aikasarja-analyysiin. Siinä hyödynnetään Tilastokeskuksen työvoimatutkimusta, KEHA-keskuksen työnvälitystilastoa, kansantalouden tilinpidon tilastoja, väestötilastoja ja -ennustetta, Maahanmuuttoviraston tilastoja sekä valtionvarainministeriön talousennustetta.

