Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinakeskusjärjestöjä luomaan yhdessä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista tilanteissa, joissa droonista eli miehittämättömästä ilma-aluksesta on varoitettu.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat kokoontuivat 26.5.2026 keskustelemaan viranomaisen vaaratiedotteen vaikutuksista työelämään. Kokouksen avasi työministeri Marttinen.

”On tärkeää, että meillä on selkeät ohjeet, miten työpaikoilla toimitaan. Pyydän, että työmarkkinakeskusjärjestöt luovat yhdessä vastuuviranomaisten kanssa seuraavien viikkojen aikana yhteiset pelisäännöt vaaratiedotteiden varalle. Ohjeistustarve koskee laajasti työelämän kysymyksiä palkanmaksu mukaan lukien. Mikäli työssä osoittautuu tarvetta lainsäädäntömuutoksille, teemme muutokset lainsäädäntöön tarvittavilta osin”, työministeri Marttinen sanoo.

Valmistelutyötä johtaa työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Timo Jaatinen. Työhön osallistuu työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajien lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäministeriön virkakuntaa.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Jaakko Aromaa, p. 0295 047 110 (kysymykset työministerille)

hallitusneuvos Nico Steiner, TEM, p. 0295 049 001