Hallitus nimitti 1.4.2026 Huoltovarmuusneuvoston uudelle toimikaudelle 1.4.2026–31.3.2029. Neuvosto toimii Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) yhteydessä. Se toimii viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyöelimenä. Neuvoston puheenjohtajana jatkaa Elisan toimitusjohtaja Topi Manner ja varapuheenjohtajana TEM:n kansliapäällikkö Timo Jaatinen.

Samanaikaisesti TEM asetti HVK:n ohjausryhmän samalle kolmivuotiskaudelle tukemaan keskuksen ohjausta ja valvontaa. Ohjausryhmä seuraa muun muassa Huoltovarmuuskeskuksen tulostavoitteiden toteutumista, rahoitusta ja strategisia linjauksia sekä käsittelee merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia kysymyksiä.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin TEM:n osastopäällikkö Jan Hjelt ja varapuheenjohtajaksi osastopäällikkö Olli Ruutu puolustusministeriöstä. Ryhmässä ovat edustettuina kaikki ministeriöt, ja sitä täydennetään myöhemmin elinkeinoelämän asiantuntijoilla Huoltovarmuusneuvoston esitysten pohjalta.

”Huoltovarmuuden merkitys on vahvistunut entisestään muuttuvassa maailmassamme. Yhteistyö on suomalaisen huoltovarmuuden vahvuus. Viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyö on jatkossakin huoltovarmuustyön ytimessä”, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

HVK:sta virasto, huoltovarmuusmaksuun korotus

Uusi huoltovarmuuslainsäädäntö tulee voimaan 1.4.2026. Uudistus koskee sekä huoltovarmuuslakia että turvavarastolakia. Huoltovarmuuskeskus muuttuu virastoksi, joka vastaa paremmin muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksiin sekä selkeyttää keskuksen viranomaisasemaa.

Elinkeinoministeri Puisto on nimittänyt HVK:n nykyisen toimitusjohtajan Janne Känkäsen viraston va. pääjohtajaksi kunnes valtioneuvosto nimittää uuden pääjohtajan. Känkänen on toiminut HVK:n toimitusjohtajana vuodesta 2020 alkaen.

Virastomuotoisen HVK:n rahoitus siirretään osaksi valtion talousarvioon. Huoltovarmuustoimenpiteet rahoitetaan huoltovarmuusrahastosta huoltovarmuusmaksun tuotoilla, jotta rahoituksen riittävyys varmistetaan. Huoltovarmuusmaksu nousee huhtikuun alusta siten, että sen tuotto kasvaisi vuoden 2026 tasossa noin 56 miljoonalla eurolla yhteensä noin 92 miljoonaan euroon. Maksua kannetaan polttoaineista ja sähköstä energiaverotuksen yhteydessä.

Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi muut ministeriöt säilyttävät vastuunsa huoltovarmuudesta omilla toimialoillaan, kuten tähänkin asti.

