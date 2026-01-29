Hallitus esittää 29.1.2026, että tasavallan presidentti vahvistaa lain huoltovarmuuden turvaamisesta ja Huoltovarmuuskeskuksesta ja lain turvavarastolain muuttamisesta 30.1.2026. Muutokset tulisivat voimaan 1.4.2026.

Lain voimaantulon myötä perustetaan virastomuotoinen Huoltovarmuuskeskus (HVK), joka vastaa paremmin muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksiin sekä selkeyttää keskuksen viranomaisasemaa. Myös keskuksen työntekijöiden työsopimussuhteet muutetaan virkasuhteiksi.

”Huoltovarmuuden merkitys on vahvistunut entisestään muuttuvassa maailmassamme. Yhteistyö on suomalaisen huoltovarmuuden vahvuus. Viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyö on jatkossakin huoltovarmuustyön ytimessä. Uusi lainsäädäntö vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen toimintamahdollisuuksia ja kehittää sen ohjausta”, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Huoltovarmuuden viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyömalliin ei esitetä merkittäviä muutoksia, vaan sektorit, poolit ja toimikunnat sekä Huoltovarmuusneuvosto jatkaisivat edelleen huoltovarmuusyhteistyötä ja sen kehittämistä.

Virastomuotoisen HVK:n rahoitus siirretään valtion talousarvioon, ja huoltovarmuustoimenpiteet rahoitetaan huoltovarmuusrahastosta huoltovarmuusmaksun tuotoilla, jotta rahoituksen riittävyys varmistetaan.

HVK:n ohjauksesta ja valvonnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Muut ministeriöt vastaavat huoltovarmuudesta edelleen omalla toimialallaan.

