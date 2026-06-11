Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää tukea Päijät-Hämeen elinkeinorakenteen uudistamiseen sekä uudelleentyöllistymistä edistäviin ja osaamista vahvistaviin alueellisiin toimiin äkillisen rakennemuutostilanteen vuoksi.

”Huoli omasta työpaikasta, osaamisesta ja tulevasta on kohdannut laajaa joukkoa työntekijöitä Päijät-Hämeessä. Tämä huoli on otettu vakavasti. Valtio auttaa äkillisen rakennemuutoksen alueita ja työnsä menettäneitä ihmisiä myöntämällä 400 000 euroa Päijät-Hämeeseen osaamisen kehittämiseksi ja uudelleentyöllistymisen edistämiseksi”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Osaamista kehitetään ja uudelleentyöllistymistä edistetään alueella tuen avulla esimerkiksi koulutuksella, henkilöasiakkaille suunnatuilla osaamisen kehittämisen täsmätoimilla sekä erilaisilla piloteilla. Äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) tuki perustuu valtioneuvoston tammikuussa 2026 tekemään päätökseen perustaa uusi momentti, joka on suunnattu erityisesti työllisyyden edistämiseen ja osaamisen kehittämiseen.

”Äkillinen rakennemuutos vaatii nopeita ja määrätietoisia päätöksiä. Tällä päätöksellä kohdennamme 1,25 miljoonaa euroa Päijät Hämeeseen, jotta alueen yritykset voivat investoida, kasvaa ja luoda uusia työpaikkoja. Tämä harkinnanvarainen lisäpanostus tehdään Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista”, elinkeinoministeri Sakari Puisto kertoo.

Päijät-Hämeen useiden työllistäjäyritysten muutosneuvottelut käynnistivät äkillisen rakennemuutoksen toimintamallin mukaisen valmistelutyön. Työssä arvioitiin muun muassa rakennemuutoksen vaikutuksia sekä työnsä menettäneiden mahdollisuuksia työllistyä uudelleen. Valmistelun perusteella Päijät-Häme haki äkillisen rakennemuutoksen tukea työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan Päijät-Hämeen äkillisen rakennemuutoksen alueeseen liittyvää tukihakua Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR). Toteutuessaan tämä mahdollistaisi alueelle merkittäviä lisäresursseja työllisyyden hoitoon ja osaamisen kehittämiseen.

”Päijät-Hämeessä on myös käytettävissä nuorten työttömyyden taittamiseen nuorten työllistymisseteli. Työllistymisseteli madaltaa yritysten kynnystä työllistää nuoria korvaamalla puolet nuoren palkasta. Lisäksi Lahti on mukana nuorisotyöttömyyden torjunnan pilotissa, jossa postinumeroalueittain kohdennetaan rahoitusta nuorten työttömyyden kitkemiseksi”, työministeri Matias Marttinen muistuttaa.

Äkillisen rakennemuutoksen tuen lähtökohta on, että alueella on äkillisestä rakennemuutoksesta huolimatta tunnistettavaa kehittämis‑ ja kasvupotentiaalia, jota voidaan vahvistaa osaamiseen ja kilpailukykyiseen elinkeinotoimintaan nojaavilla toimenpiteillä.

Lisätiedot

erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 047 318 (kysymykset työministerille)

erityisavustaja Lotta Laitinen, p. 0295 049 058 (kysymykset elinkeinoministerille)

neuvotteleva virkamies Tapani Kojonsaari, TEM, p. 0295 047 070 (ÄRM-rahoitus)

aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, TEM, p. 0295 064 937 (EAKR-rahoitus)

erityisasiantuntija Johanna Slaney, TEM, p. 0295 047 017 (EGR-rahoitus)