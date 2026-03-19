Hallitus nimitti 19.3.2026 Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan toimikaudeksi 23.3.2026-22.3.2028. Johtokunnan uutena puheenjohtajana aloittaa Tampereen kaupungin innovaatio- ja kilpailukykyjohtaja Teppo Rantanen. Uutena varapuheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Tiina Korhonen.

Johtokunnan muiksi jäseniksi nimettiin pääjohtaja Paula Eerola (Suomen Akatemia), toimitusjohtaja Juuso Heinilä (Finnvera), alivaltiosihteeri Jarno Syrjälä (ulkoministeriö), liiketoimintajohtaja Outi Vaarala (Orion) ja toimitusjohtaja Maria Wasastjerna (Kvanted). Jäsenistä Heinilä ja Syrjälä jatkavat tehtävissään ja myös puheenjohtajana aloittava Teppo Rantanen on aiemmin toiminut johtokunnan jäsenenä.

Johtokunta ohjaa, seuraa ja valvoo Business Finland –kokonaisuuden toimintaa ja päättää yleisistä toimintalinjoista ottaen huomioon TEM:n asettamat tavoitteet sekä omistajaohjauksen periaatteet ja linjaukset. Johtokunta päättää rahoituksen myöntämisestä yritysten ja yhteisöjen rahoituskeskuksen tehtäväalueeseen kuuluviin hankkeisiin valtion talousarviossa osoitettujen myöntämisvaltuuksien puitteissa.

Business Finland tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kasvupalveluita suomalaisia yrityksille sekä edistää matkailua, investointeja ja osaajien houkuttelua Suomeen.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Maija Lönnqvist, TEM, p. 029 504 7105

