Hallitus esittää lakimuutoksia, jotka helpottaisivat opiskelua työttömyysturvalla. 25 vuotta täyttäneet työnhakijat voisivat opiskella avoimia korkeakouluopintoja yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, kansalaisopistossa ja kesäyliopistossa ilman, että he menettäisivät työttömyysetuutta.

”Haluamme parantaa edellytyksiä opiskella työttömyyden aikana. Osaamisen ylläpito ja sen kehittäminen voi olla monelle ratkaisevaa työnhaussa – erityisesti tilanteissa, joissa työttömyys on pitkittynyt. Siksi lisäämme työttömien työnhakijoiden mahdollisuuksia parantaa osaamistaan. Lisäksi vähennämme byrokratiaa, joka liittyy opintojen ilmoittamiseen ja selvittämiseen”, työministeri Matias Marttinen kertoo.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen 7.5.2026. Esitys perustuu pääministeri Petteri Orpon hallituksen päätökseen syksyn 2025 budjettiriihessä.

Työttömän olisi haettava työtä myös opintojen aikana

Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuttasi työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta. Tämä koskisi opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa.

Työnhakijalla olisi opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työmahdollisuuksia työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Lisäksi työnhakijalla olisi velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan.

Työnhakijan näkökulmasta opintojen vaikutus työttömyysturvaoikeuteen olisi ennakoitavaa. Hallinnollinen taakka vähenisi, kun työnhakijan ei tarvitsisi ilmoittaa avoimista opinnoistaan työvoimaviranomaiselle. Myöskään työvoimaviranomaisen tai KEHA-keskuksen ei tarvitsisi tehdä selvitystyötä, joita kyseisiin opintoihin liittyy.

Mahdollisuus opiskella avoimia korkeakouluopintoja yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, kansalaisopistossa ja kesäyliopistossa työttömyysetuudella tuettuna poistettaisiin. Tämä koskisi myös alle 25-vuotiaita henkilöitä, jotka ovat voineet opiskella avoimia korkeakouluopintoja kotoutumisen edistämisestä annetun lain perusteella.

Ehdotetut lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään syksyllä 2026. Muutoksia tehtäisiin työttömyysturvalakiin, työvoimapalveluiden järjestämisestä annettuun lakiin ja kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin.

