Suomen, Kanadan ja Yhdysvaltojen ICE Pact -jäänmurtajayhteistyön kansalliset koordinaattorit tapaavat Helsingissä 5.–7.5.2026. Suomi isännöi kolmipäiväistä kokousta, jossa maiden hallintojen edustajat edistävät jäänmurtajien rakentamiseen ja arktiseen yhteistyöhön liittyviä tavoitteita.

Koordinaattorikokouksen ja työryhmätapaamisten painopisteenä on ICE Pact -yhteistyön käytännön eteneminen. Näitä käsitellään työryhmissä keskiviikkona ja kansallisten koordinaattorien kokouksessa torstaina.

Ennen virallisia kokouksia osallistujat vierailevat tiistaina Rauma ja Porissa. Tutustumiskohteina ovat Rauma Marine Constructions ja Steerprop Raumalla sekä Sata Shipbuilding Porissa. Torstaina osallistujat tutustuvat lisäksi Polaris-jäänmurtajaan Helsingin Katajanokalla ja Helsingin telakkaan.

ICE Pact -yhteistyö vahvistaa Kanadan, Suomen ja Yhdysvaltojen arktista osaamista ja jäänmurtokyvykkyyksiä. Yhteistyössä painottuvat tekninen asiantuntemus, tiedonvaihto, työvoiman kehittäminen, tutkimus ja kehitys sekä yhteistyö liittolaisten ja teollisuuden kanssa.

Lisätiedot:

Suomen kansallinen ICE Pact -koordinaattori, teollisuusneuvos Reko-Antti Suojanen, TEM, p. 029 504 7220

