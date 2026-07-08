Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää 8.7.−28.8.2026 lausuntoja lakiluonnoksesta, jolla toteutettaisiin kansallisesti EU-direktiivi työehtojen ja työolojen parantamisesta alustatyössä. Lakiluonnosta on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä, joka ei ollut työssään yksimielinen.

Alustatyöllä tarkoitetaan työtä, joka järjestetään työtä välittävien digitaalisten alustojen kautta. Alustat tarjoavat erilaisia palveluita asiakkaille, kuten esimerkiksi ruoan ja tavaroiden kuljetusta tai muita palveluita verkkosivuston tai mobiilisovelluksen välityksellä.

Tavoitteena on parantaa alustatyön työehtoja, työoloja sekä henkilötietojen suojaa

Uudessa laissa säädettäisiin työsuhdeolettamasta. Tarkoituksena on helpottaa määrittämään alustojen välityksellä työskentelevien oikea ammattiasema, eli onko kyseessä työntekijä vai itsenäinen ammatinharjoittaja. Työsuhdeolettama kääntäisi todistustaakan palvelussuhteen muodosta alustatyöntekijältä alustayritykselle.

Lisäksi laissa säädettäisiin keinoista, joilla parannettaisiin algoritmijohtamisen eli automatisoitujen päätöksenteko- ja seurantajärjestelmien käytön läpinäkyvyyttä. Alustatyötä tekevien henkilötietojen suojaa vahvistettaisiin.

Automatisoitujen järjestelmien vaikutukset olisi otettava huomioon työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamisessa.

Alustatyötä tekevien oikeuksien tehostamiseksi säädettäisiin vastatoimien kiellosta ja seuraamusmaksuista. Työsuojeluviranomaisella olisi oikeus määrätä seuraamusmaksu alustayrityksille ja välittäjille lain säännösten rikkomisesta.

Työryhmä ehdottaa lisäksi kansallista sääntelyä alustayrityksen velvollisuudesta tunnistaa alustatyötä tekevä henkilö ja kohtuullisin toimenpitein varmistua tähän sovellettavien sopimusehtojen asianmukaisuudesta. Säännöksen tarkoituksena on torjua epäasiallisten sopimusehtojen soveltamista, pimeää työtä sekä harmaata taloutta.



”Suomalaisilla työmarkkinoilla ei pidä olla minkäänlaista sijaa hyväksikäytölle. Työhön sovellettavien ehtojen tulee olla alustatyötä tekevälle reilut. Jatkossa alustayrityksen on kohtuullisin toimenpitein varmistuttava siitä, että alustan kautta työtä tekevään ei sovelleta hyvän tavan vastaisia tai muutoin kohtuuttomia sopimusehtoja”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Laki tulisi voimaan joulukuussa 2026

Direktiivi työehtojen ja työolojen parantamisesta alustatyössä hyväksyttiin EU:ssa lokakuussa 2024. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan täytäntöönpanon edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia Suomessa. Työryhmään kuuluivat työ- ja elinkeinoministeriön edustajien lisäksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, Suomen Yrittäjät ry:n, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n, STTK ry:n, Akava ry:n, sosiaali- ja terveysministeriön sekä oikeusministeriön edustajat. Työryhmän työhön osallistui myös asiantuntijajäsenen työsuojeluviranomaisesta. Työryhmä ei ollut työssään yksimielinen.

Uusi alustatyölaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.12.2026, johon mennessä alustatyödirektiivi tulee panna täytäntöön jäsenmaissa. Lakia sovellettaisiin Suomessa tehtävään alustatyöhön riippumatta siitä, mihin alustayritys on sijoittautunut.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Nico Steiner, TEM, p. 0295 049 001

erityisasiantuntija Katja Honkonen, TEM, p. 0295 047 171

erityisasiantuntija Henna Rantanen, TEM, p. 0295 047 084