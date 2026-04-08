Elinkeinoministeri Sakari Puisto vierailee Tallinnassa 8.4.2026, jossa hän tapaa mm. Viron talous- ja teollisuusministerin Erkki Keldon, Viron keskuspankin edustajia sekä suomalaisia ja virolaisia yrityksiä.

Matkaan kuuluu Puiston osallistuminen virolais-suomalaiseen yritysfoorumiin, jossa hän osallistuu korkean tason paneelikeskusteluun yhdessä ministerin Erkki Keldon kanssa. Paneelissa tarkastellaan maiden välistä talousyhteistyötä ja investointeja.

Ministeri Puisto keskustelee Tallinnassa myös energia- ja teknologiasektorin yritysten kanssa. Hän käsittelee puolustuskysymyksiä ja teollista yhteistyötä Viron puolustushallinnon hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa.

Suomi on Viron suurin ulkomainen investoija ja tärkein kauppakumppani, ja maiden välillä liikkuu runsaasti sekä pääomaa, tavaroita että työvoimaa.

