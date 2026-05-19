Työ- ja elinkeinoministeriö on toimittanut toukokuussa Euroopan komissiolle kaksi hakemusta Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tuen saamiseksi. Tuen tavoitteena on nopeuttaa irtisanottujen työntekijöiden uudelleen työllistymistä sekä osaamisen päivittämisen että yksilöllisesti ja alueellisesti kohdennettujen työvoimapalvelujen avulla.

Euroopan globalisaatiorahaston tuella voidaan rahoittaa muun muassa täydennys- ja uudelleenkoulutusta, ura- ja työnhakuohjausta, yrittäjyysvalmennusta sekä muita työllistymistä edistäviä palveluja. Suomen lähettämät tukihakemukset liittyvät autoteollisuuden ja paperiteollisuuden laajoihin irtisanomisiin, jotka ovat seurausta toimialojen rakennemuutoksesta ja markkinakysynnän heikentymisestä.

”Auto- ja paperiteollisuuden rakennemuutokset koskettavat monia ihmisiä. Tuen avulla voimme lievittää irtisanottujen vaikeaa tilannetta tarjoamalla konkreettista tukea ja suuntaamalla heidän osaamisensa uudestaan käyttöön”, elinkeinoministeri Sakari Puisto toteaa.

”Käymme läpi kaikki mahdollisuudet ihmisten tukemiseksi vaikeissa muutostilanteissa. Siksi myös Euroopan globalisaatiorahaston mahdollisuus tulee hyödyntää. Toivomme komissiolta myönteistä päätöstä, jotta apu saadaan nopeasti irtisanottujen tueksi. Tuen avulla voisimme helpottaa siirtymää uuteen työhön ja ehkäistä työttömyyden pitkittymistä”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Autoteollisuus: Valmet Automotive

Autoteollisuutta koskeva EGR-hakemus liittyy Valmet Automotivelta irtisanottuihin työntekijöihin. Irtisanomiset ovat kohdistuneet yhtiön Uudenkaupungin autotehtaaseen ja muodostavat hakemuksen keskeisen kokonaisuuden.

Valmet Automotiven tuotannon ja tilauskannan supistumisella on ollut vaikutuksia myös muihin autoteollisuuden toimintaan kytkeytyviin yrityksiin, joissa työn väheneminen on johtanut irtisanomisiin ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisiin. Hakemus kohdistuu siten Valmet Automotivelta irtisanottujen ohella myös autoteollisuuden rakennemuutoksen välillisesti koskettamien yritysten irtisanottuihin työntekijöihin. Hakemus koskee yhteensä 260 irtisanottua työntekijää.

Henkilöstövähennysten taustalla on eurooppalaisen autoteollisuuden pitkittynyt heikko suhdannetilanne. Sähköautojen kysynnän vaihtelut, kustannusten nousu sekä epävarma markkinaympäristö ovat vähentäneet työn määrää autoteollisuuden sopimusvalmistuksessa ja sen arvoketjussa.

Paperiteollisuus: Etelä-Karjala ja Lohjan alue

Paperiteollisuutta koskeva EGR-hakemus kattaa Etelä-Karjalan ja Lohjan alueet, joissa useat metsä- ja paperiteollisuusyritykset ovat toteuttaneet merkittäviä henkilöstövähennyksiä. Hakemus liittyy UPM:n, Stora Enson, Metsä Groupin sekä Sappi Kirkniemen toiminnoissa toteutettuihin irtisanomisiin. Hakemuksella haetaan tukea noin 350 paperiteollisuudesta irtisanotulle.

Etelä-Karjalassa irtisanomiset ovat liittyneet paperintuotannon pysyvään lopettamiseen sekä tuotannon tehostamiseen ja kustannussäästöihin. Lohjan alueella henkilöstövähennykset ovat johtuneet yhden paperikoneen alasajosta. Hakemus kattaa näin ollen useiden yritysten irtisanotut työntekijät, joita yhdistää paperiteollisuuden rakennemuutoksesta johtuva työn väheneminen.

Irtisanomisten taustalla on paino- ja aikakauslehtipaperin kysynnän pitkäaikainen ja rakenteellinen lasku, jota digitalisaatio ja kulutustottumusten muutos ovat vauhdittaneet.

