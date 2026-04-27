Työministeri Matias Marttinen osallistuu OECD:n osaamista käsittelevään huippukokoukseen Istanbulissa 27.–28.4.2026. Hän tapaa vierailunsa aikana muun muassa Turkin ja Iso-Britannian työministerit.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kokoukseen osallistuu päättäjiä, asiantuntijoita ja sidosryhmiä eri maista. He keskustelevat ja jakavat käytäntöjä osaamisen kehittämisestä ja hyödyntämisestä ihmisten koko elinkaaren aikana. Ministeri Marttinen puhuu pyöreän pöydän keskustelussa, jonka aiheena on osaamispolitiikan kehittäminen. Kokouksessa pitää puheenvuoron muun muassa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan.

”Osaamisen kehittäminen on avain siihen, että ihmiset työllistyvät, yritykset menestyvät ja talous kasvaa. Koulutusta ja ohjausta tulee kehittää niin, että ne vastaavat paremmin työelämän tarpeita”, työministeri Marttinen sanoo.

Ministeri Marttisella on vierailunsa aikana kahdenväliset tapaamiset Turkin työministerin Vedat Işıkhanin, Iso-Britannian työministerin Diana Johnssonin, Qatarin työministerin Ali bin Saeed bin Samikh Al-Marrin sekä Kanadan työllisyys- ja sosiaaliasioiden varaministeri Paul Thompsonin kanssa. Keskusteluiden aiheina ovat muun muassa osaavan työvoiman turvaaminen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet.

