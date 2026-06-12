TEM, STM ja SM ovat yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa laatineet suositukset työpaikoille drooniuhkatilanteiden varalta. Lähtökohtana on, että viranomaisohjeita noudatetaan. Suositukset perustuvat tämänhetkiseen uhkakuva-arvioon, ja niitä päivitetään tarvittaessa. Ne pitävät sisällään myös palkanmaksusuosituksen.

”Vaaratilanteet ovat onneksi harvinaisia, mutta jos sellaisia tulee, täytyy toimintatapojen myös työpaikkojen osalta olla kristallin kirkkaat kaikille. Pidän erityisen tärkeänä sitä, että työntekijä saa palkkansa myös näissä tilanteissa. Omaa turvallisuutta ei pidä vaarantaa siksi, että joutuisi pohtimaan esimerkiksi palkkakysymyksiä. Kiitän osapuolia yhteisestä työskentelystä kiireisellä aikataululla. On tärkeää, että meillä on kattavat ohjeet, miten työpaikoilla toimitaan ja selkeä suositus myös palkanmaksun osalta”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Vaaratiedotteessa annettuja ohjeita tulee noudattaa – välittömästi henkeen ja terveyteen vaikuttavat tehtävät turvataan

Suositukset perustuvat tilanteeseen, jossa Suomeen saattaa satunnaisesti harhautua aseistettuja drooneja ja jonka seurauksena pelastusviranomainen voi antaa vaaratiedotteita. Drooniuhkatilanteissa viranomaiset kehottavat suojautumaan sisätiloihin, koska ulkona liikkuminen ei ole turvallista.

Viranomaisen vaaratiedotteessa antamia ohjeita tulee noudattaa. Yhteiskunnassa on kuitenkin toimintoja, joiden pysähtyminen tai heikkeneminen vaaratiedotteen voimassaoloaikana voisi välittömästi vaarantaa ihmisten henkeä tai terveyttä. Ohjeistus sisältää suosituksia näiden toimintojen turvaamiseksi vaaratiedotteen voimassaoloaikana.

Työnantajille suositellaan palkan maksamista

Huolimatta siitä, että työmarkkinaosapuolet tulkitsevat voimassa olevaa työlainsäädäntöä palkanmaksuvelvollisuudesta eri tavoin, suosittelevat työmarkkinaosapuolet kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi, että työnantajat maksavat työntekijälle, viranhaltijalle ja virkamiehelle palkan annetuissa suosituksissa tarkoitetussa tilanteessa, jossa henkilö on estynyt tekemään työtään viranomaisen drooniuhkaa koskevasta vaaratiedotteesta johtuen.

Työpaikoilla sovitaan toimintatavoista

Työpaikalla tulisi löytää keinot, joilla työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvat vaarat sekä työnantajille aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Suositukset sisältävät esimerkkejä keinoista, joilla suojautumiskehotusta ja työntekoa voi sovittaa yhteen.

Drooniuhkatilanteisiin liittyvät ohjeet ja toimintatavat on käsiteltävä ennalta työpaikoilla. Suositukset sisältävät esimerkkejä työnantajan ja henkilöstön käsiteltävistä asioista.

Drooniuhkatilanteessa työtapaturmia arvioidaan normaalisti työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan.

Suosituksia voidaan päivittää tarvittaessa

Työmarkkinaosapuolet ja valtioneuvosto seuraavat drooniuhkatilanteen kehitystä ja varautuvat myös tilannekuvan muuttumiseen. Suosituksia voidaan tarvittaessa päivittää.

Sen varalta, että drooniuhkatilanne muuttuu tai ne yleistyvät ja työnantajille aiheutuu näistä merkittäviä palkkakustannuksia, työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään kustannusten tasausmalleja. Selvityksen lähtökohtana on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille.

Taustalla työministerin toimeksianto

Työministeri Marttinen pyysi 26.5.2026 viranomaisia yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa luomaan työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista tilanteissa, joissa droonista eli miehittämättömästä ilma-aluksesta on varoitettu. Valmistelutyötä johti työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Timo Jaatinen, ja siihen osallistui työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön virkakuntaa sekä työmarkkinaosapuolista Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suomen Yrittäjät, STTK ja Valtion työmarkkinalaitos.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Ville Laakso, p. 050 433 0163 (kysymykset työministerille)

hallitusneuvos Nico Steiner, TEM, p. 0295 049 001

osastopäällikkö Raimo Antila, STM, p. 0295 163 094

työmarkkinajohtaja Ville Kopra, Akava, p. 040 826 1358

johtaja Ilkka Oksala, EK, p. 050 301 8590

kirkkoneuvos Anna Kaarina Piepponen, Kirkon työmarkkinalaitos, p. 040 688 1472

johtava työmarkkinajuristi Mirja-Maija Tossavainen, KT, p. 050 527 6019

työmarkkinapäällikkö Jaana Ylitalo, SAK, p. 050 588 1170

johtaja Atte Rytkönen-Sandberg, Suomen Yrittäjät, p. 040 359 1986

johtaja Minna Ahtiainen, STTK, p. 050 387 7030

neuvottelujohtaja Sari Ojanen, Valtion työmarkkinalaitos, p. 0295 530 109