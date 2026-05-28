Määräaikaisen työsopimuksen voi tehdä ilman perusteltua syytä, jos kysymys on ensimmäisestä työsuhteesta työnantajan ja työntekijän välillä tai jos edellisestä niiden välisestä työsuhteesta on kulunut vähintään viisi vuotta. Määräaikaisen työsuhteen saa solmia ilman perusteltua syytä enintään vuodeksi.

Molemmilla osapuolilla on mahdollisuus irtisanoa ilman perusteltua syytä tehty määräaikainen työsopimus, kun se on kestänyt vähintään kuusi kuukautta. Työnantajalla on velvollisuus selvittää, onko työntekijän mahdollista saada työsuhteelleen jatkoa. Lisäksi työnantajalla on velvollisuus tarjota tälle tietyin edellytyksin työtä työsuhteen päättymisen jälkeen, jos työnantaja harkitsee palkkaavansa lisää työntekijöitä.

Myös lomautusilmoitusajan kesto lyhenee. Työnantajan on jatkossa ilmoitettava lomautuksesta työntekijälle viimeistään seitsemän päivää etukäteen. Lisäksi työnantajan takaisinottovelvollisuus koskee jatkossa vain työnantajia, joiden palveluksessa on vähintään 50 työntekijää.

Muutosten tavoitteena on purkaa työllistämisen esteitä ja vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.

Valtioneuvosto käsitteli eduskunnan vastausta valtioneuvoston yleisistunnossa 28.5.2026. Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti vahvistaa lakimuutokset 29.5.2026. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2026.

työministerin erityisavustaja Jaakko Aromaa, p. 0295 047 110 (kysymykset työministerille)

erityisasiantuntija Katariina Jämsén, TEM, p. 0295 047 143