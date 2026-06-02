Kansallinen työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2035 on valmistunut. Strategian tavoitteena on vauhdittaa Suomen talouskasvua kehittämällä työelämää niin, että suomalaisista työpaikoista tulee entistä innovatiivisempia, tuottavampia ja hyvinvoivempia. Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisivat strategian ja sen toteutuksesta kertovan tiekartan 2. kesäkuuta 2026.

”Työelämän pitää olla sellaista, että ihmiset jaksavat työssään ja kokevat sen mielekkääksi. Tällaisessa ympäristössä syntyvät myös ihmisten ideat, jotka ovat uusien innovaatioiden ja Suomen kasvun perusta. Työelämää pitää kehittää määrätietoisesti yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajien kanssa”, sanoo työelämän kehittämisstrategian valmistelutyötä johtanut työministeri Matias Marttinen.

”Suomen talous on viimein kääntynyt selkeään kasvuun! Tulevaisuuden työelämä edellyttää uudistumiskykyä ja tekoälysiirtymää, mutta tavalla, joka pitää ihmiset mukana. Siksi strategia painottaa ihmisten johtamista, jatkuvaa oppimista, työyhteisöjen diversiteettiä sekä erityisesti nuorten hyvää alkua työelämässä”, toteaa työelämän kehittämisstrategiatyötä niin ikään johtanut sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Strategian keskeinen tavoite on vahvistaa työpaikkojen kykyä hyödyntää osaamista, uusia teknologioita ja henkilöstön ideoita aiempaa tehokkaammin. Tavoitteena on lisätä samanaikaisesti tuottavuutta, työhyvinvointia ja osaamista suomalaisessa työelämässä.

Strategiassa on määritelty neljä muutostavoitetta, joiden avulla suomalainen työelämä uudistuu:

uusien teknologioiden hyödyntäminen uudistumisen vauhdittajana,

monimuotoisuuden vahvistaminen luovuuden lähteenä,

nuorten hyvä alku työelämässä ja

oppimisen lisääminen työn arjessa.

Muutosta tukevat työelämän kehittämisen kolme supervoimaa: luottamukseen perustuva vuorovaikutus, oppimiseen kannustava toimintakulttuuri sekä ihmisten johtaminen.

Tavoitteena 10 000 työpaikan tavoittaminen joka vuosi – yhteistyössä työntekijät ja työnantajat sekä työelämän kehittäjät

Työelämän kehittämisstrategian ovat rakentaneet yhteistyössä 16 kansallisen työelämän kehittämisen organisaatiota, muun muassa ministeriöitä, työmarkkinakeskusjärjestöjä ja asiantuntijaorganisaatioita. Jatkossa strategiaa toteuttaviin toimiin ovat lämpimästi tervetulleita mukaan muutkin työelämän kehittämisestä kiinnostuneet tahot. Toimeenpanon ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on tavoittaa 10 000 työpaikkaa vuoteen 2027 mennessä ja tämän jälkeen vastaava määrä vuosittain.

Vuoden 2026 ensimmäisiin yhteisiin toimiin kuuluvat muun muassa työpaikkojen tulevaisuusvuoropuhelut, työelämän kehittämistä tukevat oppimisverkostot sekä yllä mainittu ESR+-rahoitushaku, jolla suunnataan noin neljä miljoonaa euroa strategian tavoitteita tukeviin hankkeisiin. Lisäksi strategialle rakennetaan tutkimus- ja seurantamalli, jonka avulla arvioidaan työelämän kehittämisen vaikutuksia tuottavuuteen ja työhyvinvointiin.

Lisätiedot:

erityisavustaja Jaakko Aromaa, TEM, p. 0295 047 110 (kysymykset työministerille)

valtiosihteeri Laura Rissanen, STM, 0295 163 632 (kysymykset sosiaaliturvaministerille)

neuvotteleva virkamies Antti Närhinen, TEM, p. 0295 047 002

johtaja Liisa Hakala, STM, p. 0295 163 566

neuvotteleva virkamies Aleksi Kalenius, OKM, p. 0295 330 291

johtava asiantuntija Sinimaaria Ranki, TTL, puh. 030 474 3325