Hallitus lähetti 16.4.2026 lain käsityö- ja teollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojasta ja siihen liittyviksi laeiksi tasavallan presidentin vahvistettavaksi 17.4. Lait tulevat voimaan 21.4.2026.

Laeilla pannaan täytäntöön Euroopan unionin asetus käsityö- ja teollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojasta. Toimivaltaisina viranomaisina toimivat Patentti- ja rekisterihallitus sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Laissa säädetään lisäksi rekisteröintimenettelystä, kansallisesta yhteyspisteestä sekä valvontajärjestelmästä.

Asetuksella perustetaan uusi immateriaalioikeudellinen suojajärjestelmä käsityö- ja teollisuustuotteille. Kyse on esimerkiksi sellaisista tuotteista kuin keramiikka, luonnonkivi, korut ja tekstiilit.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Stiina Löytömäki, TEM, p. 029 504 7107

