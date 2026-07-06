Uudella laiminlyöntimaksulla torjuttaisiin työperäistä hyväksikäyttöä ja harmaata taloutta. Työsuojeluviranomainen voisi määrätä maksun, jos työnantaja laiminlyö tahallaan tai huolimattomuuttaan työvuoroluetteloa, työaika- tai vuosilomakirjanpitoa koskevat velvollisuutensa.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää ehdotetuista lakimuutoksista lausuntokierroksen 6.7.–21.8.2026..

Tavoitteena on ehkäistä lainvastaista toimintaa

Työnantajalla on velvollisuus pitää työaika- ja vuosilomakirjanpitoa sekä laatia ja antaa tiedoksi työntekijöille työvuoroluettelo. Työsuojeluviranomainen voi niiden pohjalta valvoa työntekijöiden työehtojen toteutumista.

Työsuojeluvalvonnassa havaitaan nykyisin huomattavan usein puutteita työaikakirjanpidon pitämisessä ja työvuoroluetteloiden laatimisessa tai antamisessa. Nykyisin työsuojeluviranomainen voi kehottaa työnantajaa korjaamaan puutteen toimintaohjeella tai kehotuksella. Mikäli työnantaja ei noudata työsuojeluviranomaisen määräyksiä, rikkomuksesta voidaan ilmoittaa poliisille esitutkintaa varten.

Uudella laiminlyöntimaksulla tehostettaisiin työehtojen toteutumisen seurantaa. Tavoitteena olisi ennaltaehkäistä lainvastaista toimintaa ja toisaalta estää sen toistuminen tai jatkaminen. Samalla edistettäisiin yritysten välistä tasavertaista kilpailua.



”Työmarkkinoilla pitää toimia työntekijöiden suojaksi säädetyn lainsäädännön mukaan. Tämän varmistamiseksi olemme valmistelleet esityksen, jolla vahvistetaan työsuojeluviranomaisen työkaluja puuttua työelämän väärinkäytöksiin aiempaa paremmin”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Sääntelyä sovellettaisiin kaikkiin työnantajiin

Sääntelyä sovellettaisiin kaikkiin työnantajiin riippumatta siitä, toimivatko ne julkisella vai yksityisellä sektorilla. Se koskisi myös työnantajia, jotka lähettävät Suomeen työntekijöitä tai ovat sijoittuneet kolmansiin maihin.



Laiminlyöntimaksun suuruus olisi enintään 10 000 euroa. Jos samalla kertaa olisi määrättävä maksu kahdesta tai useammasta laiminlyönnistä, yhteinen maksu niistä olisi enintään 15 000 euroa.

Laiminlyöntimaksu ei estäisi rikosprosessin käynnistämistä. Kaksoisrangaistavuuden kiellon mukaisesti ketään ei saisi tutkia, syyttää tai rangaista kahdesti samasta teosta sen jälkeen, kun asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Työaika- ja vuosilomakirjanpitoon liittyvien velvoitteiden noudattamista valvoo aina työsuojeluviranomainen, joka voisi määrätä laiminlyöntimaksun. Mikäli työehtosopimuksissa on sovittu työvuoroluettelosta, järjestäytyneiden työantajien osalta valvonta kuuluu jatkossakin liitoille, eikä työsuojeluviranomainen voisi määrätä laiminlyöntimaksua.

Ehdotettuja lakimuutoksia on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla, yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston ja oikeusministeriön edustajien kanssa. Lisäksi ehdotusta on käsitelty epävirallisessa kolmikantaisessa työryhmässä.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2026.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, TEM, p. 0295 048 938 (lomalla 5.7.─9.8.)

hallitusneuvos Nico Steiner, TEM, p. 0295 049 001