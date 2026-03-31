Valtakunnansovittelijaksi kolme hakijaa
Valtakunnansovittelijan toimistotyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2026 16.50
Työ- ja elinkeinoministeriössä on täytettävänä valtakunnansovittelijan virka 6.8.2026 lukien tai sopimuksen mukaan. Virka täytetään neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Virkaan tuli kolme hakemusta. Hakijat ovat:
Nikolas Elomaa
Jarmo Nousiainen
Peter Marks
Valtakunnansovittelijan tehtävistä säädetään työriitojen sovittelusta ja eräiden työtaistelutoimenpiteiden edellytyksistä annetussa laissa. Valtakunnansovittelijan nimittää valtioneuvosto.
Hakuaika päättyi tiistaina 31.3.2026 kello 16.15. Päivitämme tarvittaessa hakijalistaa sellaisten määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten osalta, jotka saapuvat myöhemmin postin kautta tai kirjaamon asiointipisteestä.
hallitusneuvos Kari Klemm, TEM, p. 029 506 3523