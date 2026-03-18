Teknologian kehityksen ja vihreän siirtymän vuoksi suuressa muutoksessa oleva työelämä, ja siinä erityisesti työntekijän oikeuksista huolehtiminen, on agendalla Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien huippukokouksessa 18.–19.3.2026 Chișinăussa Moldovassa. Työministeri Matias Marttisen puolesta kokoukseen osallistuu valtiosihteeri Mika Nykänen.

Valtiosihteeri Mika Nykänen pitää Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien konferenssissa Suomen puheenvuoron työn tulevaisuudesta. Konferenssin päätteeksi hyväksytään julistus, jossa vahvistetaan Euroopan neuvoston jäsenmaiden sitoutuminen sosiaalisiin oikeuksiin ja Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan.

Työmarkkinoiden perustaa ja sosiaalisia oikeuksia haastaa juuri nyt nopea teknologinen, taloudellinen ja ympäristöllinen muutos. Muutokset luovat mahdollisuuksia, mutta herättävät myös tärkeitä kysymyksiä ihmisen oikeudesta, turvallisuudesta ja ihmisarvosta työssä.

”Keskeinen tekijä työelämän murroksesta selviämiseen on vuoropuhelu. Avoin ja jatkuva keskustelu työntekijöiden, työnantajien ja julkisten toimijoiden välillä on nyt tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Vain dialogin avulla voimme tasapainottaa intressejä, ennakoida häiriöitä ja varmistaa kestäviä ja oikeudenmukaisia siirtymiä.

Toinen keskeinen tekijä on ennakkoluuloton suhtautuminen työn tulevaisuuteen. Tekoälyn avulla voidaan vähentää rutiinitehtäviä, parantaa turvallisuutta ja keskittyä mielekkääseen ja luovaan työhön. Nämä hyödyt näkyvät parhaiten, jos työntekijät osallistuvat uusien teknologioiden suunnitteluun ja käyttöönottoon. Ihmiskeskeisen tekoälyajattelun tulee tähdätä tuottavuuden rinnalla työntekijän hyvinvoinnin vahvistamiseen”, valtiosihteeri Mika Nykänen sanoo.

”Tässä maailman ja työelämän muutoksessa yhteiskunnan kriittisin infrastruktuuri on osaavat, motivoituneet ja hyvinvoivat ihmiset. Työelämän laatu on tiiviisti sidoksissa työllisyyteen ja kestävään talouskasvuun. On kehitettävä keinoja, joilla turvataan reilu työelämä ja ihmisarvo nyt ja tulevaisuudessa. Esimerkiksi Suomessa on käynnissä tulevaisuuteen suuntautuvan työelämän kehittämisstrategian valmistelu tuottavan ja laadukkaan työelämän rakentamiseksi vuoteen 2035 mennessä”, Nykänen kertoo ja jakaa esimerkin suomalaisesta toimintamallista konferenssin osallistujille.

