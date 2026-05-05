Kansallinen työelämän kehittämisstrategia vastaa Suomen tarpeeseen lisätä työn tuottavuutta ja työhyvinvointia. Strategian julkistavat suorassa verkkolähetyksessä työministeri Matias Marttinen ja sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen 2.6.2026 klo 09.00–10.00. Tilaisuudessa kerromme myös strategian todeksi tekemisestä yhdessä toimialan ja koulutuksen edustajien kanssa.

Työelämän kehittämisstrategian visio on, että Suomen kasvu syntyy ihmisten ideoista, rohkeudesta uudistua ja yhteistyöstä.

"Tuottavuuden kääntäminen nousu-uralle on Suomen tulevaisuuden tärkeimpiä kysymyksiä juuri nyt. Työelämän kehittämisstrategian valmistelutyössä olen ollut todella vaikuttunut siitä, miten eri työelämän toimijat, sidosryhmät ja kansalaiset ovat panostaneet strategian rakentamiseen työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi", työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen sanoo.

Yhteiskuntamme vauraus ja suomalaisten elintason nousu tehdään työpaikoilla uusia teknologioita omaksumalla ja uusilla keksinnöillä. Innovaatioiden syntymiseen tarvitaan ihmisten ideoita, rohkeutta uudistua ja yhteistyötä. Niitä jokainen työyhteisö voi ruokkia omalla kehittämistyöllään, jota työelämän kehittämisstrategia vauhdittaa. Työelämän kehittämisstrategian tavoitteena on, että työyhteisöt kykenevät muuntamaan osaamisen ja T&K-panostukset kestäväksi tuottavuuskasvuksi. Strategian onnistunut toimeenpano näkyy työyhteisöjen kasvavana oppimis- ja kehittämisintona.

Työelämän osapuolille strategiatyö on ollut tärkeä yhteinen prosessi

Työelämän kehittämisstrategia on laadittu 16 työelämän eri osapuolta edustavan organisaation yhteisen työskentelyn tuloksena. Strategiatyön lähtökohtana oli laaja-alaiseen tutkimustietoon perustuva työelämän tilannekuva työhyvinvoinnista, osaamisesta, tuottavuudesta ja työelämän kehittämisestä. Strategiassa otetaan huomioon suomalaisen työelämän vahvuudet ja haasteet sekä käynnissä oleva työn ja toimintatapojen muutos kaikilla aloilla.

Työelämän muutostavoitteiksi strategiassa valikoituivat uudet teknologiat, nuoret, monimuotoisuus sekä oppiminen ja osaaminen työssä.

Strategia antaa yhteisen suunnan sekä konkreettisen vaikuttamisen tiekartan työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämiseen kohti vuotta 2035.

Toimialojen tulevaisuuskeskustelut ja 35 strategian edelläkävijätyöpaikkaa käynnistävät toimeenpanon

Työelämän kehittämisstrategian toimeenpanoon kutsutaan mukaan eri toimialoja, yrityksiä ja koulutussektorin toimijoita. Käynnistymässä ovat esimerkiksi toimialojen tulevaisuuskeskustelut, joita tuetaan TYÖ2030-ohjelman Tulevaisuusvuoropuhelu -menetelmällä. Työpaikoista muodostuu ensivaiheessa 35 organisaation oppimisverkosto, jossa jaetaan työpaikan arjen kehittämisen käytäntöjä ja menetelmiä strategian eri teemojen tukena. Hyvää kehittämistä ja vaikuttavia toimintamalleja on tarkoitus jakaa levitettäväksi työpaikkojen käyttöön koko Suomessa. Strategian tavoitteena on tavoittaa vähintään 10 000 organisaatiota vuosittain.

Julkistustilaisuus kesäkuussa ja jatkot Työelämäfoorumi Suomi -tapahtumassa marraskuussa

Työelämän kehittämisstrategian julkistustilaisuudessa 2.6.2026 strategian esittelevät työministeri Matias Marttinen ja sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen. Strategian käytännön toimeenpanotyön käynnistämisestä työelämän arjessa kertovat elintarviketeollisuuden toimiala ja oppimisverkostoon kuuluva oppilaitoksen edustaja.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Antti Närhinen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 002

Johtaja Liisa Hakala, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 566

Neuvotteleva virkamies Aleksi Kalenius, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 291