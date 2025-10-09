Hallitus antoi 9.10.2025 eduskunnalle esityksen laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta ja Huoltovarmuuskeskuksesta. Esitys pohjautuu hallitusohjelmaan, jonka mukaan tällä vaalikaudella toteutetaan huoltovarmuuslainsäädännön kokonaistarkastelu sääntelyn ajantasaistamiseksi.

Uudistuksen tavoitteena on ajantasaistaa huoltovarmuuslaki vastaamaan muutetun perustuslain sekä toiminta- ja turvallisuusympäristön tarpeita. Ehdotuksen mukaan huoltovarmuuden turvaamisesta vuonna 1992 annettu laki kumottaisiin. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi vuonna 1982 säädettyä turvavarastolakia.

”Huoltovarmuus on yhteinen asiamme. On tärkeää, että meillä on jatkossa ajantasainen laki huoltovarmuuden turvaamisesta. Viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyö on jatkossakin huoltovarmuustyön ytimessä. Yhteistyö on suomalaisen huoltovarmuuden vahvuus. Uusi lainsäädäntö vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen toimintamahdollisuuksia ja kehittää sen ohjausta. Myös kansainvälinen huoltovarmuusyhteistyö on muuttuneessa toimintaympäristössä entistä tärkeämpää”, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Esityksen tavoitteena on perustaa virastomuotoinen Huoltovarmuuskeskus, mikä vastaisi paremmin muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksiin sekä selkeyttäisi Huoltovarmuuskeskuksen viranomaisasemaa. Huoltovarmuuskeskuksella on tällä hetkellä hallintotehtäviä, ja se käyttää merkittävääkin julkista valtaa. Sen tehtävät säädettäisiin nykyistä selkeämmin lain tasolla sen varmistamiseksi, että sääntely täyttää myös perustuslain vaatimukset. Huoltovarmuuskeskuksen hallintomallia uudistettaisiin myös vastaamaan valtion virastomallia. Sen työntekijöiden työsopimussuhteet muutettaisiin virkasuhteiksi, mikä selkeyttäisi työntekijöiden vastuukysymyksiä.

Viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyömalliin ei esitetä merkittäviä muutoksia, vaan sektorit, poolit ja toimikunnat sekä Huoltovarmuusneuvosto jatkaisivat edelleen huoltovarmuusyhteistyötä ja sen kehittämistä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaisi Huoltovarmuuskeskuksen ohjauksesta ja valvonnasta. Ministeriölle kuuluisi huoltovarmuuden kehittämisen yhteensovittaminen. Muut ministeriöt vastaisivat huoltovarmuudesta edelleen omalla toimialallaan. Niiden mahdollisuuksia osallistua Huoltovarmuuskeskuksen ohjaukseen kehitettäisiin perustamalla poikkihallinnollinen Huoltovarmuuskeskuksen ohjausryhmä.

Huoltovarmuuskeskuksen ja huoltovarmuustoimenpiteiden rahoitusmalli uudistettaisiin siten, että viraston rahoitus tulisi valtion talousarviosta ja huoltovarmuustoimenpiteet rahoitettaisiin huoltovarmuusrahastosta, jonne tuloutettaisiin edelleen huoltovarmuusmaksu. Tavoitteena on varmistaa Huoltovarmuuskeskuksen ja huoltovarmuusrahaston riittävä rahoituksen taso.

Lisäksi valtion varmuusvarastoja koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin määrittelemällä valtion varmuusvarastojen perustamisen sekä käyttöönoton menettelyt. Lakiin lisättäisiin myös säännökset tuotanto- ja suorituskykyvarauksista.

Esitys liittyy valtion vuoden 2026 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian vuonna 2026.

