Jatkossa tuotantolaitosten lupamenettelyt vastaisivat paremmin maanpuolustukselle tärkeiden kohteiden tarpeisiin. Valmistelun taustalla ovat muutokset Suomen turvallisuusympäristössä.

Hallitus antoi eduskunnalle 5.2.2026 esityksen, jolla lisättäisiin maanpuolustukselle tärkeitä tuotantolaitoksia koskevat säännökset vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettuun lakiin ja rakentamislakiin.

”Kriittisiä toimintoja koskevan lainsäädännön tulee olla ajan tasalla ja mahdollistaa reagointi Suomen nykyisessä turvallisuusympäristössä. Hallitus pitää huolen, että puolustusteollisuuden investointien lupaprosessit ovat jatkossa sujuvia ja nopeita”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

”Kun kyse on turvallisuudelle tärkeistä tuotantolaitoksista, lupaprosessien on toimittava sujuvasti. Lakiesitys antaa viranomaisille tarvittavaa joustoa poikkeuksellisissa tilanteissa”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Hallitus esittää, että maanpuolustukselle tärkeä tuotantolaitos voitaisiin jatkossa sijoittaa erityisen sijoittamisluvan perusteella. Viranomaiset voisivat asettaa tuotantolaitoksen etusijalle tiettyjen lupahakemusten käsittelyssä. Tuotantolaitoksia koskevien tietojen julkaisua voitaisiin rajoittaa, jos se on välttämätöntä kansallisen turvallisuuden tai kansainvälisten velvoitteiden kannalta.

Rakentamislupamenettelystä sujuvampi

Rakentamislakiin lisättäisiin rakentamisluvan myöntämiseen liittyvä uusi sijoittamislupa, joka mahdollistaisi maanpuolustukselle tärkeän tai varautumisen edellyttämän tuotantolaitoksen sijoittamisen ratkaisemisen ilman asemakaavaa tai suoraan rakentamista ohjaavaa yleiskaavaa. Tämä sujuvoittaisi rakentamislupamenettelyä.

Tavoitteena on myös varmistaa, että tuotantolaitosten rakentaminen voi pysyä aikataulussa. Esityksen mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen voisi tietyin edellytyksin myöntää luvan aloittaa rakentaminen myös silloin, kun rakentamislupa perustuu poikkeuslupaan, joka ei ole vielä lainvoimainen.

Muutokset tulisivat voimaan mahdollisimman pian.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Jaakko Aromaa, p. 0295 047 110 (kysymykset työministerille)

johtava asiantuntija Tarja Virkkunen, TEM, p. 0295 047 286

hallitusneuvos Eriika Melkas, TEM, p. 0295 047 134

ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Emma-Stina Vehmanen, p. 040 847 1992 (kysymykset ympäristö- ja ilmastoministerille)

lainsäädäntöneuvos Mikko Koskela, YM, p. 0295 250 051

lainsäädäntöjohtaja Johanna Korpi, YM, p. 0295 250 278