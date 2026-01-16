Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen, jolla muutettaisiin opiskeluperäisten oleskelulupien jälkivalvontaa. Vahvemman valvonnan tarkoituksena on ehkäistä väärinkäytöksiä.

Hallitusohjelman mukaisesti ulkomaisen opiskelijan oleskelulupa voitaisiin jatkossa perua, jos opiskelija saa Suomessa toimeentulotukea. Opiskelijoiden toimentulotuen saamista seurattaisiin tiheästi automaattisella jälkivalvonnalla, jotta tapaukset tulisivat nopeasti Maahanmuuttoviraston tietoon. Muutos koskisi opiskelijoita, jotka tulevat Suomeen EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta.

Ehdotettu muutos on osa kokonaisuutta, jolla hallitus pyrkii ennaltaehkäisemään kansainvälisten opiskelijoiden joutumista toimeentulovaikeuksiin Suomessa. Esityksen tavoitteena olisi varmistaa, että Suomessa opiskelevat varmistavat toimeentulonsa omilla tuloillaan ja varoillaan, eli täyttävät oleskelulupansa ehdot. Maahanmuuttovirasto saisi tiedot opiskelijoiden toimeentulotuesta suoraan Kelan järjestelmästä.

Maahanmuuttovirasto saa jo nykyään tietoonsa opiskelijoiden toimeentulotukeen turvautumisen osana jälkivalvontaa, mutta kertaluontoinen tuen saaminen ei ole johtanut luvan peruuttamiseen. Jatkossa sääntely olisi selkeämpi ja velvoittavampi.

Maahanmuuttoviraston automaattinen jälkivalvonta on käsitellyt yli 37 000 oleskelulupaa syyskuun 2023 ja joulukuun 2025 välillä. Niistä 333 tapauksessa opiskelija oli turvautunut toimeentulotukeen.

Ehdotetun muutoksen taustalla on pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman kirjaus, jonka mukaan hallitus varmistaa opiskeluperusteisen maahantulon olevan hallittua.



Esitys on lausuntokierroksella 16.1.–27.2.2026. Lausuntoja voi antaa Lausuntopalvelu.fi:ssä. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys muutoksista kevätistuntokaudella 2026. Muutokset tulisivat voimaan mahdollisimman pian.



Lisätiedot:

hallitusneuvos Jarmo Tiukkanen, TEM, p. 0295 047 355

työministerin erityisavustaja Teresa Salminen, p. 029 504 7318 (kysymykset ministerille)