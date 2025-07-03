Biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettu laki muuttuu ja uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain unionin tietokantaa koskeva säännös kumotaan. Muutokset tulevat voimaan 4.7.2025.

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti vahvistaa lakimuutokset presidentin esittelyssä 3.7.2025.

Muutoksilla toteutetaan EU:n RED III -direktiivin kestävyyskriteereitä koskevan sääntelyn täytäntöönpanon edellyttämät säännösmuutokset kestävyyslaissa. Tarkoitus on varmistaa, että Suomessa kulutetut biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet sekä polttoaineet ovat tuotettu kestävällä tavalla, ja ne voidaan ottaa huomioon uusiutuvan energian vuotta 2030 koskevassa EU:n sitovassa tavoitteessa, Suomen vahvistamassa kansallisessa panoksessa ja liikenteen uusiutuvan energian osuutta koskevassa velvoitteessa.

Direktiivin keskeisin tavoite on korottaa koko EU:ta koskeva uusiutuvan energian yleistavoitetta nykyisestä 32 prosentista 42,5 prosenttiin vuodelle 2030. Direktiivi myös tiukentaa biomassan energiatuotannon kestävyyskriteerejä, joilla pyritään turvaamaan paremmin bioenergian kestävä tuotanto.

Kestävyyskriteereitä selvitti työ- ja elinkeinoministeriön vetämä työryhmä ja se totesi loppuraportissaan Suomen täyttävän direktiivin maatason kestävyysvaatimukset.

Voimassa olevan kansallisen järjestelmän soveltamisala laajenee ja direktiivin mukaiset muutokset maatalous- ja metsäbiomassoja koskeviin kestävyyskriteereihin saatetaan voimaan. Samalla lain nimike muuttuu laiksi eräiden polttoaineiden kestävyyskriteereistä, jotta se vastaa soveltamisalan muutoksia.

Muutoksen myötä yli 7,5 MW:n sähköä, lämmitystä tai jäähdytystä tuottavilla laitoksilla osoitetaan käytettyjen biomassojen kestävyyskriteerien täyttyminen. Velvoite ulottuu näin laajemmin päästökaupan ulkopuolisiin toimijoihin. Biomassapolttoaineille ei aseteta kansallisia lisäkriteereitä.

Muutos mahdollistaa muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien polttoaineiden vaatimustenmukaisuuden osoittaminen kansallisella kestävyysjärjestelmällä.

Toiminnanharjoittajien ja todentajien ohjeistaminen, hakemusten ja niihin perustuvien selvitysten käsittely sekä kestävyyslain valvonta- ja tarkastustoiminta kuuluvut Energiaviraston tehtäviin.

