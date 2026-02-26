Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää säädösvalmistelun, jonka tavoitteena on uudistaa Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA:n työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät.

Valmistelu perustuu ministeriön virkatyönä tekemään selvitykseen, jossa on arvioitu KEHA-keskuksen ja kuntien työvoimaviranomaisten rooleja sekä tehtävänjakoa työllisyyden ja kansainvälisen rekrytoinnin edistämisessä. Selvityksessä tarkasteltiin myös KEHA-keskuksen roolia työ- ja elinkeinoministeriön tukena työvoimapalvelujärjestelmän valtakunnallisessa ohjauksessa ja kehittämisessä.

Tavoitteena selkeyttää rooleja ja tehostaa toimintaa

Selvityksen tarkoituksena oli tunnistaa mahdollisia päällekkäisyyksiä ja epätarkoituksenmukaisuuksia KEHA-keskuksen ja työvoimaviranomaisten tehtävissä ja esittää ehdotuksia tehtävien ja vastuiden selkeyttämiseksi. Selvitys on myös yksi toimista, joilla TEM osaltaan hakee omalta hallinnonalaltaan säästöjä budjettiriihessä päätettyyn 25 miljoonan euron säästötavoitteeseen vastaamiseksi.

Selvityksessä arvioitiin, mitkä tehtävät on jatkossakin tarkoituksenmukaista hoitaa KEHA-keskuksessa valtakunnallisesti ja missä tehtävissä vastuita tulisi selkeyttää tai siirtää muille toimijoille. Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää selvityksen pohjalta säädösmuutosten valmistelun, jonka tavoitteena on KEHA-keskuksen roolin selkeyttäminen ja havaittujen päällekkäisyyksien purkaminen.

Valmisteltavat säädösmuutokset tähtäävät tarkoituksenmukaisempaan työnjakoon valtion ja kuntien välillä ja selkeyttävät KEHA-keskuksen rooliksi erityisesti työvoimapalveluiden valtakunnalliset digi- ja datatehtävät. Tavoitteena on antaa asiaa koskeva hallituksen esitys eduskunnalle viimeistään syksyllä 2026. Muutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 2027.

Lisätiedot:

osastopäällikkö Tiina Korhonen, TEM, p. 029 504 7138

työmarkkinaneuvos Outi Viljamaa, TEM, p. 029 504 7982

​​​​​​​maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM, p. 029 504 7112 (kysymykset liittyen kansainväliseen rekrytointiin)