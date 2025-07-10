Asetus polttoaineiden kestävyyskriteereistä voimaan
Valtioneuvosto antoi 10.7. asetuksen, joka korvaa biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun asetuksen. Taustalla on EU:n päivitetyn uusiutuvan energian direktiivi (RED III).
EU:n uusiutuvan energian RED III -direktiivin edellyttämät muutokset kansalliseen kestävyyslakiin tulivat voimaan 4.7.2025. Nyt annettu asetus täydentää direktiivin edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia. Asetus tulee voimaan 11.7.2025.
Asetus kattaa jatkossa muutakin kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet sekä RED III:n edellyttämät muutokset ainetaseeseen.
Kestävyyskriteerien todentajien pätevyys laajenee kattamaan myös muuta kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet. Näin todentajat voivat varmentaa jatkossa myös näiden polttoaineiden kestävyyskriteerien täyttymisen.
Samalla säädöksen nimi muuttuu asetukseksi eräiden polttoaineiden kestävyyskriteereistä, jotta se vastaa kansallisen kestävyysjärjestelmän laajentunutta soveltamisalaa.
Lisätiedot:
erityisasiantuntija Daniela Karlsson, TEM, p. 0295 047 371 (paikalla 11.7.2025 asti)
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, p. 0295 064 815 (paikalla 4.8.2025 alkaen)
TEM tiedote 3.7.2025: Uusiutuvan energian kestävyyslait voimaan
TEM tiedote 28.4.2025: Lausunnolle: asetusluonnos eräiden polttoaineiden kestävyyskriteereistä