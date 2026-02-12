Hallitus teki 12.2.2026 kaksi päätöstä huoltovarmuuden vahvistamiseksi. Se lähetti eduskunnalle lakiesityksen tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja antoi asetuksen, jolla tehtiin lisäyksiä turvavarastointiohjelmaan.

Kaasun lisävarastointivelvoitteelle kahden vuoden jatkoaika

Hallitus esittää muutosta tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annettuun lakiin. Siihen lisättäisiin väliaikaisesti säännökset EU:n kaasun toimitusvarmuusasetuksen mukaisesta lisävarastointivelvoitteesta, mikä jatkaisi lakiin aiemmin tehdyn määräaikaisen lisäyksen voimassaoloa vuoden 2027 loppuun saakka.

Kaasun varastointivelvoite turvaa kaasun riittävyyttä voimakkaiden kysyntäpiikkien ja toimitushäiriöiden aikana. Samalla se vähentää tarvetta ylimääräisten toimien käyttöönottoon, kuten kaasun toimituksien rajoittamiseen tietyille käyttäjäryhmille. Kaasun varastointi talvikausien varalle tasoittaa myös kaasun markkinahintoja ja vähentää kaasun hankintakustannuksia.

Lisävarastointivelvoitteesta aiheutuisi yrityksille lisäkustannuksia. Ne jakautuisivat noin 50 varastointivelvolliselle toimijalle suhteessa niiden osuuteen kaasun kulutuksesta. Huoltovarmuuskeskus arvioi, että muutokset voisivat lisätä sen kustannuksia noin 6,2 miljoonalla eurolla vuodessa, jos velvoitevarastot huomioidaan varastointivelvoitteessa. Näiden kustannusten kattaminen ei lähtökohtaisesti edellytä rahoitusta valtion talousarviosta.

Suomen pääsääntöisen kokonaisvarastointivelvoitteen (15 prosenttia edellisen viiden vuoden vuosittaisen kaasunkulutuksen keskiarvosta) arvo heinäkuun 2025 hinnoilla oli noin 102 miljoonaa euroa. Velvoitevarastot ylittävän varastointivelvoitteen arvo oli samaan aikaan 65 miljoonaa euroa.

Lisäyksiä turvavarastointiohjelmaan

Hallitus antoi asetuksen, jolla muutetaan valtioneuvoston asetusta turvavarastointiohjelmasta vuosille 2023–2028. Turvavarastoinnin piiriin lisätään materiaaliryhmiä, joilla turvataan metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä poikkeusoloissa, ilma-alusten jäänpoistokykyä, lääketeollisen tuotannon jatkuvuutta sekä lääke- ja vesihuoltoa, painetun median toimintaa sekä kumiteollisuuden toimintaa.

Turvavarastointi on huoltovarmuuden keino, jolla varaudutaan häiriöihin varastoimalla välttämättömiä raaka-aineita ja tuotteita. Huoltovarmuuskeskus sopii yritysten kanssa normaalin liiketoiminnassa tarvittavan varaston lisäksi pidettävästä turvavarastosta, joilla turvataan kriittisen tuotannon jatkuvuus. Turvavarastoinnin korkotuki ja varastointiavustus maksetaan Huoltovarmuusrahastosta.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2026, ja se on tarkoitettu olemaan voimassa muutettavan asetuksen voimassaoloa vastaavasti 31.12.2028 saakka.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Katariina Särkänne, TEM, p. 0295 047 440 (kaasun lisävarastointivelvoite)

johtava asiantuntija Timo Nyyssönen, TEM, p. 0295 047 365 (turvavarastointi)