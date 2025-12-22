Juuso Kilpinen ministeri Sari Multalan erityisavustajaksi
Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala on kutsunut erityisavustajakseen Juuso Kilpisen. Kilpinen aloittaa tehtävässään 22.12.2025.
Kilpisen vastuulla on ympäristöministeriön ilmasto-, luonto- ja ympäristöasiat sekä työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston asiat.
Kilpinen siirtyy ympäristöministeriöön pääministeri Petteri Orpon EU-asioiden erityisavustajan tehtävästä. Aiemmin Kilpinen on työskennellyt Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa kabinetin jäsenenä ja Euroopan parlamentissa poliittisena avustajana sekä eduskunnassa kansanedustajan avustajana.
Myös Ministeri Multalan toinen erityisavustaja vaihtuu vuodenvaihteessa, kun Emma-Stina Vehmanen palaa perhevapaalta 2.1.2026. Vehmanen vastaa rakennetun ympäristön osaston asioista ja kiertotaloutta koskevista kysymyksistä. Lisäksi Vehmanen vastaa ministerin viestinnästä ja mediasuhteista.
Ministeri Multalan assistenttina toimii Sari Tuononen.
Lisätietoja:
Juuso Kilpinen
Erityisavustaja
[email protected]
p. 050 322 963