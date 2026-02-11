“Ilmastonmuutos on totista totta eikä sitä voi puhumalla poistaa – sitä voi hidastaa vain päästöjä vähentämällä”, korosti ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala puhuessaan maanantaina Helsingissä järjestetyssä Keskuskauppakamarin Suuressa ilmasto- ja energiapäivässä 2026.

Ministeri Multala nosti esiin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kireän kansainvälisen tilanteen. Suurvaltojen ilmastoratkaisujen epävarmuus ja geopoliittiset jännitteet haastavat monenvälistä ilmastoyhteistyötä. Ministeri muistutti, että tällaisessa ympäristössä suomalainen johdonmukaisuus ja harkinta ovat erityisen tärkeitä.

“Tässä tilanteessa suomalainen kylmäpäisyys ja harkitsevuus on valttia”, Multala totesi.

Venäjän hyökkäyssodan alettua helmikuussa 2022 Suomen irtautuminen venäläisestä fossiilienergiasta ja siirtyminen lähes täysin fossiilivapaaseen sähköntuotantoon on ollut nopea ja poikkeuksellisen onnistunut. Tämä osoittaa suomalaisyritysten kykyä tarttua muutokseen ripeästi.

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii kustannustehokkuutta ja ennakoitavuutta

Puheessaan Multala kuvasi ilmastonmuutoksen etenemistä huolestuttavin esimerkein ja muistutti, että päästövähennykset ovat ainoa tie tilanteen hidastamiseen.

”Ilmastonmuutoksen hillinnän onnistuminen on lopulta kiinni siitä, kuinka hyvää bisnestä se on – tai kääntäen, paljonko saastuttaminen maksaa. Vähäpäästöisiin teknologioihin tai energiantuotantoon investoimisen pitää olla kannattavampaa kuin saastuttaviin.”

Investointeja ei synny, jos investointiympäristö on epävakaa ja ennakoimaton. Selkeä ja pitkäjänteinen ilmastopolitiikka on investoinneille tärkeää. Siksi Suomi ja EU ajavat kunnianhimoisia mutta kustannustehokkaita ohjauskeinoja.

Hän kiitti suomalaisia yrityksiä vahvasta roolista ilmastotavoitteiden edistämisessä niin kotimaassa kuin EU-vaikuttamisessa.

Suomi rakentaa puhtaan energian suurvaltaa

Ministeri nosti esiin useita hallituksen toimia, joilla puhtaan siirtymän investointeja vauhditetaan ja luvitusta sujuvoitetaan. Suomi on kansainvälisesti poikkeuksellisessa asemassa, sillä uusi sähköntuotanto vastaa suoraan kasvavaan kysyntään, ei fossiilisen kapasiteetin korvaamiseen.

“Olemme jo hyvän matkaa kulkeneet kohti hallituksen tavoitetta tehdä Suomesta puhtaan energian suurvalta”, Multala totesi.

Hallitus on muun muassa jatkanut ja laajentanut puhtaan siirtymän investointien verohyvitystä, lisännyt tukia uusiin energia-, teollisuus- ja teknologiahankkeisiin ja edistänyt ydinenergialain uudistusta. Toimet tähtäävät investointiympäristön parantamiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen koko maassa.

Energiaturvallisuus ja huoltovarmuus ovat nousseet uuteen arvoon

Ministeri muistutti myös energiaturvallisuuden merkityksestä tilanteessa, jossa geopoliittiset uhat ovat konkretisoituneet. Suomen huoltovarmuusmalli, ja erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, ovat nousseet kansainväliseksi kiinnostuksen kohteeksi.

Tulevaisuudessa tavoitteena on vähentää öljyriippuvuutta myös liikenteessä ja vahvistaa energiaomavaraisuutta edelleen.

Multalan mukaan Suomi ja Eurooppa voivat edetä ilmastotyössä etunojassa ja vahvistaa samalla omavaraisuuttaan ja kilpailukykyään.

“On päivänselvää, että tulevaisuus on ilmastoneutraali. On vain kysymys siitä, olemmeko sitä ennen ehtineet jo tuhota planeetastamme liian suuren osan”, hän sanoi.

