Hallitus käynnisti työllisyystoimien valmistelun kehysriiheen
työ- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.2.2026 20.02
Tyyppi:Tiedote
Hallitus keskusteli keskiviikkona 25. helmikuuta iltakoulussaan työllisyystilanteesta.
Hallitus päätti, että hallituspuolueiden edustajista koostuva työryhmä ryhtyy valmistelemaan uusia työllisyys- ja kasvutoimia huhtikuun kehysriiheen. Ryhmän vetäjäksi hallitus nimesi työministeri Matias Marttisen.
Hallitus sai iltakoulussa työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön katsaukset työllisyydestä, työttömyydestä sekä hallituksen jo tekemistä työllisyystoimista.
Lisätiedot: pääministeri Orpon erityisavustaja Katri Manninen, p. 0295 161 152, VNK ja työministeri Marttisen erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 047 318, TEM