Suomi ja Yhdysvallat ovat solmineet yhteisymmärryspöytäkirjan jäänmurtajayhteistyöstä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan tapaamisensa yhteydessä Washingtonissa 9. lokakuuta. Pääministeri Petteri Orpo osallistui presidenttien tapaamiseen. Suomen ja Yhdysvaltain yhteisymmärryspöytäkirja jäänmurtajayhteistyöstä luo pohjan kaupallisille sopimuksille Yhdysvaltain rannikkovartioston ja suomalaisyritysten välillä.

Suomi ja Yhdysvallat syventävät yhteistyötään jäänmurtajien suunnittelussa ja rakentamisessa. Yhdysvallat on hankkimassa 11 uutta jäänmurtajaa rannikkovartiostonsa käyttöön, joista neljä on tarkoitus rakentaa Suomessa.

Kyseessä on pitkäjänteisen työn tulos ja ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat rakennuttaa jäänmurtajia ulkomailla.

Maiden välisen kumppanuuden syvenemiseen jäämurtajayhteistyössä sisältyy myös osaamisen kehittämistä sekä tutkimusyhteistyötä.

"Näitä positiivisia uutisia Suomi tarvitsee. Olemme hallituksessa ja ministeriöissä tehneet kuukausia töitä konkreettisten tulosten eteen. Tiivistyvä yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on erittäin merkittävää Suomen meriteollisuudelle, kansantaloudelle ja työllisyydelle. Historiallinen yhteistapaaminen presidentin ja pääministerin kanssa kertoo maidemme välisestä vahvasta suhteesta. On todella hienoa, että Suomeen luotetaan", pääministeri Petteri Orpo sanoo.

"Yhteistyö perustuu Suomen ja Yhdysvaltain yhteiseen tavoitteeseen vahvistaa arktisen alueen kehitystä ja turvallisuutta. Samalla varmistetaan liittokunnan toimintaedellytykset ja kriittiset kyvykkyydet arktisten ja napa-alueiden strategisen merkityksen kasvaessa", ulkoministeri Elina Valtonen toteaa.

Yhteistyö on myös linjassa kolmikantaisen ICE Pact -yhteistyön kanssa Suomen, Yhdysvaltain ja Kanadan välillä.

"Tämä on loistava uutinen. Meillä on telakoita, joilla rakennetaan maailman parhaimpia jäänmurtajia ja suurimpia risteilyaluksia sekä laaja alihankinta- ja kumppaniverkosto, jotka yhdessä muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden", elinkeinoministeri Sakari Puisto sanoo.

"Nyt allekirjoitettava sopimus konkretisoi ja syventää edelleen maidemme välistä jäänmurtajayhteistyötä. Tämä on erittäin hieno tunnustus suomalaiselle meriteollisuudelle ja rautaiselle ammattitaidolle. Olen ylpeä Suomesta ja iloinen siitä, että LVM on ollut tiiviisti mukana edistämässä maiden välisen yhteistyön tiivistämistä", liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne toteaa.

