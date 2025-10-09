Hallitus asetti 9.10.2025 avaruusasiain neuvottelukunnan. Sen toimikausi on kolmivuotien alkaen 9.10.2025 ja päättyen 8.10.2028.

Neuvottelukunnalla on Suomen avaruushallinnossa keskeinen rooli. Se ohjaa kansallisen avaruusstrategian toimeenpanoa. Neuvottelukunta osallistuu myös Euroopan avaruusjärjestöä (ESA) koskevia asioita ministerikokouksen ja avaruutta koskevien EU-asioiden kansalliseen valmisteluun. Avaruusasiain neuvottelukunta kokoaa yhteen eri hallinnonalojen näkökulmat. Ministeriöt vastaavat itse kukin oman hallinnonalansa avaruustoiminnan kehittämisestä ja hyödyntämisestä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii TEM:n ylijohtaja Juhapekka Ristola ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Sabina Lindström liikenne- ja viestintäministeriöstä. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina alan keskeiset julkiset ja yksityiset toimijat.

teollisuusneuvos Maija Lönnqvist, TEM, p. 029 504 7105

