Energiamarkkinariitalautakunta on antanut ratkaisusuosituksensa sähkön ostajana olevan elinkeinonharjoittajan ja sähkön vähittäismyyjän välisessä riita-asiassa. Käsiteltävänä oli sähkön ostajana toimivan osakeyhtiön hakemus, jossa se riitautti Helen Oy:n kanssa aiemmin tehdyn kiinteähintaisen ja määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen sopimuskauden jatkumiseen ja uuden erimuotoisen sähkösopimuksen solmimiseen liittyneet menettelyt.

Ratkaisusuosituksen hakijana olleella osakeyhtiöllä oli Helen Oy:n kanssa kiinteähintainen Vesisähkö-niminen määräaikainen sähkönmyyntisopimus ensin 1.4.2020–31.3.2021 ja jatkettuna uudella määräaikaiselle kaudelle 1.4.2021–31.3.2023. Keväällä 2023 hakijayhtiön edustaja oli ollut yhteydessä Heleniin tarkoituksenaan vaihtaa sopimus pörssisähköön 1.4.2023 alkaen. Hakijan mukaan puhelinkeskustelussa Helen ei ollut estänyt muutosta, vaan oli antanut ymmärtää, että vaihto olisi onnistunut.

Riidan ydin oli, oliko osapuolten välille syntynyt uusi määräaikainen Vesisähkö-sopimus ajalle 1.4.2023–31.3.2024. Mikäli uutta määräaikaista sopimusta ei katsottaisi syntyneen, hakija vaati vahingonkorvausta siltä ajalta, jolloin hän on ollut sidottu kiinteähintaiseen sopimukseen, vaikka hänen tahtonsa oli vaihtaa pörssisähköön. Hakija katsoi, ettei hän ollut saanut sopimusehtojen mukaista ilmoitusta uudesta määräaikaisesta sopimusjaksosta eikä ollut antanut siihen suostumustaan. Helen Oy ilmoitti lähettäneensä sopimusehtojen mukaisesti uutta sopimuskautta koskevan vahvistusilmoituksen 28.11.2022 hakijan sähköpostiosoitteeseen ja esitti väitteensä tueksi vahvistusilmoituksen sähköisen kopion.

Lautakunta katsoi, että asiassa oli jäänyt näyttämättä, että Helen Oy olisi lähettänyt vahvistusilmoituksen osapuolten välillä voimassa olleiden sopimusehtojen mukaisesti 28.11.2022. Lautakunta toteaa ratkaisusuosituksessaan, että pelkästään vahvistusilmoituksen sähköisen kopion ja siihen merkityn päivämäärän perusteella ei voida yksiselitteisesti todeta, että Helen Oy on lähettänyt vahvistusilmoituksen hakijalle, ja että asiassa ei siten voida pitää näytettynä, että sähköyhtiö olisi noudattanut osapuolten välillä sovittua menettelyä sopimuksen jatkamisesta uudella määräaikaisella kaudella. Lautakunta katsoi, etteivät osapuolet olleet tulleet sidotuiksi uuteen määräaikaisen Vesisähkö-sähkösopimuksen sopimuskauteen.

Energiamarkkinariitalautakunta katsoo ratkaisusuosituksessaan, ettei hakijan ja Helen Oy:n välillä ollut syntynyt osapuolia sitovalla tavalla uutta määräaikaisen Vesisähkö-sähkösopimuksen sopimuskautta 1.4.2023–31.3.2024. Lautakunta suosittaa, että Helen Oy suorittaa vahingonkorvauksena pörssisähkösopimuksen ja kiinteähintaisen Vesisähkö-sähkösopimuksenvälisen hintaeron hakijan toteutuneen sähkönkulutuksen mukaisesti 1.4.2023 lukien siihen saakka, että hakijalla on uusi sähkösopimus.

Lautakunnan johtopäätökset ja suosituksen tarkemmat perustelut on luettavissa lautakunnan sivuilla julkaistusta ratkaisusuosituksesta.

Energiamarkkinariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia sähkömarkkina-asioiden riitakysymyksiin

Syyskuussa 2023 toimintansa aloittanut Energiamarkkinariitalautakunta on riippumaton ja puolueeton muiden loppuasiakkaiden kuin kuluttajien vireille saattamia sähkömarkkinariita-asioita käsittelevä oikeussuojaelin. Lautakunta antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin riitakysymyksiin, joita muut loppuasiakkaat kuin kuluttajat saattavat lautakunnan käsittelyyn. Käsiteltävät asiat voivat koskea sähköalan yritysten ja loppuasiakkaiden välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia tai sähkösopimuksia.

Lautakunnan ratkaisusuositukset eivät ole täytäntöönpanokelpoisia, eikä niillä ole hallintopäätöksen tai tuomion oikeusvaikutuksia. Ratkaisusuositukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Lautakuntakäsittely ei estä asian saattamista toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Lisätiedot:

lautakunnan puheenjohtaja Nora Kankaanrinta, p. 0295 050 076