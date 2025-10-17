Euroopan unionin neuvosto hyväksyi syyskuun lopulla asetusmuutoksen, joka yksinkertaistaa EU:n hiilirajamekanismia (CBAM) ja vahvistaa sitä parantamalla mekanismin noudattamista kustannustehokkaasti. Muutoksen tavoitteena on vähentää EU-säädännästä yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja sääntelyn noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Säädös tulee voimaan 20.10.2025 eli kolmen päivän kuluttua siitä, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Säädös julkaistiin lehdessä tänään: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L_202502083

Hiilirajamekanismin säädösmuutos vähentää yksityishenkilöiden ja pk-yritysten hallinnollista taakkaa, kun tuonnissa nykyisin käytössä ollut alhainen 150 euron arvoraja poistuu, ja tilalle tulee uusi CBAM-tavaroiden 50 tonnin kynnysarvo.

”On hyvä, että tämä kynnysarvon muutos keventää CBAM-hiilirajamekanismin hallinnollista taakkaa. Mekanismin toimivaksi saamisessa on silti yhä puutteita. Suomi jatkaa edelleen työtä, jotta mekanismin haasteet saadaan EU-tasolla ripeästi ratkaistua”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Ennen lakimuutosta hiilirajamekanismin velvoitteet koskivat kaikkia yrityksiä ja yksityishenkilöitä, jotka toivat maahan CBAM-tavaroita yli 150 euron arvosta. Nyt tämä minimiraja poistuu, ja tilalle tulee tuotavien tuotteiden painoon perustuva 50 tonnin maahantuojakohtainen kynnysarvo per kalenterivuosi.

Raja-arvoa vähemmän tavaraa tuoviin ei sovelleta CBAM-sääntöjä. Näin arvoltaan vähäiset tavarat vapautetaan CBAM-velvoitteista. Vaatimusten ulkopuolelle jäävät pk-yritykset ja yksityishenkilöt, jotka tuovat EU:n alueelle pieniä tai vähäisiä määriä CBAM-asetuksen tarkoittamia tavaroita.

Komission arvion mukaan lakimuutos poistaa 90 % eurooppalaisista yrityksistä CBAM-sääntelyn piiristä. Sääntelyn taustalla olevat ilmastotavoitteet pysyvät kuitenkin ennallaan, sillä tuotujen CBAM-tavaroiden tuotesidonnaisista päästöistä noin 99 prosenttia katettaisiin edelleen.

Lakimuutos vähentää hallinnollista taakkaa, joka on jo lokakuussa 2023 alkaneella siirtymäkaudella ollut raportointivelvollisuuden muodossa suhteellisen suuri pienille yrityksille ja vähäisiä määriä tuoville. Velvoitteita lisää 1.1.2026 alkava hiilirajamekanismin mukaisten maksun asteittainen voimaantulo.

EU-tasolla on käynnissä 1.1.2026 alkavaan CBAM-kustannuksen voimaantuloon liittyvän lainsäädännön kehittäminen. Osa 2026 vuoden alkuun mennessä tarvittavista keskeisistä täytäntöönpanosäädöksistä ja delegoiduista säädöksistä puuttuu. CBAM:n toimivuuden varmistamiseksi olennaisia säädöksiä ovat etenkin tuotekohtaiset päästölaskennan säännöt ja säännöt sille, miten päästöjen todentaminen toteutetaan. Maahantuojille epävarmuutta tuo se, että CBAM:n tarkkaa kustannusvaikutusta tuontituotteisiin ei voi arvioida ilman päästölaskennan sääntöjä.

Taustaa

Hiilirajamekanismi (CBAM) on väline, jolla EU pyrkii ehkäisemään hiilivuotoa eli teollisuuden siirtymistä EU:n ja kannustamaan maita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Mekanismi edellyttää, että EU:n ulkopuolelta tuotaville tietyille tuotteille, kuten raudalle, teräkselle, alumiinille ja sementille, asetetaan päästömaksut, jotka vastaavat EU:n päästökaupan maksuja samankaltaisille tuotteille.

Nyt toteutettu muutos on osa komission helmikuussa 2025 esittämää omnibus-pakettia, jolla pyritään yksinkertaistamaan kestävyyteen (ESG) ja investointeihin liittyvää lainsäädäntöä. EU:n jäsenmaat ja yritykset kokevat hallinnollisen ja sääntelytaakan kasvaneen erityisesti näissä lainsäädännöissä, mikä uhkaa kilpailukykyä. Viime vuonna julkistetut Enrico Lettan ja Mario Draghin raportit sekä Budapestin julistus ovat nostaneet yksinkertaistamisen ja byrokratian purkamisen EU:n keskeiseksi tavoitteeksi.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Katja Tuokko, TEM, p. 0295 047 660