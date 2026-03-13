EU:n energiaministerit kokoontuvat 16.3.2026 Brysselissä. Kokouksen aiheina ovat keskustelu Verkkojen Eurooppa -välineestä vuosille 2028–2034, kohtuuhintaisen energian toimitussuunnitelma ja energiaturvallisuus. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Keskustelu Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisen suuntaviivoista

Ministerit käyvät periaatekeskustelun Euroopan verkkopakettiin kuuluvasta TEN-E -asetuksesta. Komissio on ehdottanut Euroopan laajuisia energiainfrastruktuureja koskevan asetuksen tarkistamista sekä lupamenettelydirektiiviä, jotka esiteltiin joulukuussa.

Sähköverkkopaketin tavoitteena on parantaa rajat ylittäviä yhteyksiä, edistää sähköistymistä ja nopeuttaa sähköverkkojen lupamenettelyjä samalla, kun rajat ylittävästä infrastruktuurista tehdään nykyistä kestävämpää ja turvallisempaa.

Neuvoston nykyinen puheenjohtajamaa Kypros tuo ministerien keskusteltavaksi asetusneuvottelujen poliittisempia kohtia, kuten 1) komission rooli EU-laajuisten energiaverkkojen kehittämisessä, 2) verkkojen ns. pullonkaulatulojen käyttö ja 3) lupamenettelyjen nopeuttaminen.

Suomi suhtautuu varauksellisesti komission roolin kasvattamiseen ja pullonkaulatulojen sivuun laittamiseen käytettäväksi muuhun kuin kyseessä olevien verkkojen vahvistamiseen. Energiainfrastruktuuria ja rajat ylittävistä yhteyksiä koskeva suunnittelu ja toteutus tulisi säilyttää ensisijaisesti jäsenvaltiotasolla. Lupamenettelyjen osalta Suomessa on jo tehty hyvää työtä (yhden luukun malli). EU-tason haaste on lupasääntelyn pirstaleisuus.

Kohtuuhintaisen energian toimintasuunnitelman tilanne

Ministerit vaihtavat näkemyksiä komission vuosi sitten julkaiseman ns. kohtuuhintaisen energian tiedonannon pohjalta. Keskustelun aikana energiaministereillä on mahdollisuus esitellä tehokkaita toimenpiteitä, joilla toimintasuunnitelmaa on pantu täytäntöön, sekä tarkastella keinoja energiakustannusten alentamiseksi edelleen lyhyellä aikavälillä.

Asiakohdassa nousee esille myös viimeaikainen keskustelu sähkömarkkinamallin (EMD) sekä päästökauppajärjestelmän (ETS) tulevaisuudesta sekä niihin kohdistuneista muutospaineista. Suomen näkemys on, että sähkömarkkinamallin tai päästökauppajärjestelmän perusteita ei tule lähteä muuttamaan, koska se voisi lisätä epävarmuutta ja heikentää kannustimia investointeihin.

Näitä Euroopan kilpailukykyyn vaikuttavia asioita käsitellään myöhemmin samalla viikolla myös Eurooppa-neuvostossa. Ajankohtaiseen keskusteluun vaikuttavat vahvasti myös Iranin sota ja Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n toimet öljymarkkinoiden rauhoittamiseksi. Suomi näkee tilanteen korostavan tarvetta tukeutua Euroopassa omiin puhtaisiin energialähteisiin.

Energiaturvallisuus: keskustelu Ukrainan sodan opeista

Kolmantena keskustelukohtana on energiavarmuuden edistäminen yhteisin toimin ja saadut kokemukset Ukrainan ja Moldovan kanssa. Keskusteluun osallistuvat Ukrainan varapääministeri ja energiaministeri Denys Shmyhal ja Moldovan energiaministeri Dorin Junghietu.

Suomi jatkaa vankkaa tukeaan Ukrainalle, ja näkee, että sodan antamat opit muun muassa energiainfrastruktuurin suojaamiseen ja korjaamiseen liittyen tulee hyödyntää täysimääräisesti vahvistettaessa kansallista ja EU-tason varautumista. Hyvä, konkreettinen tapa parantaa energiavarmuutta on hajautettu energiantuotanto.

Energiaministereiden lounaalla keskustellaan tavoista nopeuttaa puhtaan energian investointeja Euroopan kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Mukana keskusteluissa ovat myös EU:n energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) väliaikainen johtaja Volker Zuleger ja Euroopan investointipankin hankehallinnon pääjohtaja Laura Piovesan.

Lisätiedot:

ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, p. 050 431 6518

neuvotteleva virkamies Elina Johansson, TEM, p. 050 301 4607

ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Juuso Kilpinen, p. 050 322 9636

erityisasiantuntija Sanna Ek-Husson, Suomen pysyvä edustusto, Bryssel, p. +32 470 206 178