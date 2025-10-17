EU:n energiaministerit kokoontuvat 20.10.2025 Luxemburgissa. Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä neuvoston yleisnäkemys REPowerEU-asetuksesta venäläisen maakaasun tuonnin vaiheittaiseksi lopettamiseksi. Toisena pääaiheena on keskustelu sähköistäminen roolista EU:n kilpailukykyisen ja puhtaan siirtymän edistäjänä. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

”Puhdas siirtymä ja energiaturvallisuus linkittyvät kiinteästi toisiinsa. Puhtaan siirtymän päästövähennysratkaisut edistävät energiaturvallisuutta ja kilpailukykyämme. Siirtymä edellyttää laajaa lähestymistapaa, jossa etsitään energia-alan uudistumista tukevia innovaatioita ja uusia ratkaisuja”, toteaa ministeri Sari Multala.

REPowerEU-asetuksella uudet säännöt venäläisen kaasun ja öljyn tuonnille EU-jäsenmaihin

EU:n energiaministerien odotetaan pääsevän yhteisymmärrykseen ehdotuksesta, jolla lopetetaan asteittain jäljellä oleva kaasun tuonti Venäjältä. Täyskielto astuisi voimaan 1.1.2028 mennessä. Asetusta sovellettaisiin sekä putkikaasuun että nesteytettyyn maakaasuun (LNG). Se on keskeinen tulos Euroopan komission toukokuussa 2025 julkaisemasta etenemissuunnitelmasta Venäjän tuontienergiasta irtautumiseksi.

Ehdotuksella pyritään myös parantamaan Venäjältä peräisin olevan kaasun seurantaa ja jäljitettävyyttä sekä tukemaan samalla jäsenmaita siirtymän hallinnassa ja EU:n energiaturvallisuuden varmistamisessa.

EU-jäsenvaltiot, jotka edelleen tuovat venäläistä öljyä, velvoitettaisiin tekemään suunnitelma siitä irtautumiseksi. Tällä hetkellä venäläistä öljyä tuovat käytännössä vain Unkari ja Slovakia. Muun kuin putkiverkon kautta tuonti on kielletty jo aiemmin.

Suomi pitää asetusehdotusta perusteltuna ja kannattaa sitä, että EU-tasoisesti säädetään unionin yhteisille maakaasumarkkinoille pelisäännöt venäläisen kaasun ja nesteytetyn maakaasun eli LNG:n tuonnista

Sähköistäminen rooli EU:n kilpailukykyisen ja puhtaan siirtymän edistäjänä

Ministerit keskustelevat myös sähköistämisen roolista EU:n kilpailukykyisessä ja puhtaassa siirtymässä pitäen silmällä tulevaa sähköistämisstrategiaa, jonka Euroopan komissio esittelee vuoden 2026 alussa.

Keskustelun aiheena ovat erityisesti sähköistämisen tuomat haasteet ja mahdollisuudet, mukaan lukien sen potentiaali nopeuttaa hiilestä irtautumista keskeisillä aloilla, kuten liikenteessä, teollisuudessa ja energiatuotannossa. Ministerit pohtivat myös sitä, miten voidaan varmistaa tämän siirtymän tukemiseksi tarvittavan infrastruktuurin ja teknologioiden saatavuus.

Suomen lähtökohtana on teknologianeutraali lähestymistapa, jossa puhdas siirtymä toteutetaan markkinaehtoisesti ja kustannustehokkaasti luoden EU:lle selkeää kilpailuetua. Suomi on hyvä esimerkki siitä, miten pelkät yleiset sääntelykehykset voivat edistää sähköistymistä sen perinteisessä merkityksessä, kuten teollisuuden lämmöntuotannossa, kaukolämmössä ja liikenteessä.

Jotkin uudet teknologiat edellyttävät kuitenkin useamman sektorin tarkastelua samanaikaisesti. Esimerkiksi e-polttoaineiden tuotannossa on valtava potentiaali sähköistymisen edistämiseksi, mutta meiltä puuttuu yhä EU:n laajuinen yleinen kehys biogeenisen hiilidioksidin talteenoton päästövähennysarvon määrittämiseksi. Tämän vuoksi e-polttoaineiden arvoketjuja ei ole vielä mahdollista kattavasti ymmärtää.

Ukrainan ja Moldovan energiaturvallisuus ja energia-alan häiriönsietokyky

Ministereiden kolmantena aiheena kokouksessa on myös Ukrainan ja Moldovan energiaturvallisuus ja energia-alan häiriönsietokyky tulevaa talvikautta silmällä pitäen. Samalla pohditaan näiden maiden EU:n energiamarkkinoihin yhdentymisen strategista merkitystä pitkällä aikavälillä.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Elina Johansson, TEM, p. +358 50 301 4607

ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Lyydia Ylönen, p. +358 50 476 1341

erityisasiantuntija Sanna Ek-Husson, Suomen pysyvä edustusto, Bryssel, p. +32 470 206 178

