Venäläisen maakaasun tuonnin asteittaisesta lopettamisesta tehtiin tänään 20.10. päätös EU:n energiaministereiden kokouksessa Luxemburgissa. Kokouksessa jäsenmaiden kesken hyväksytty asetusehdotus on keskeinen osa EU:n irtautumista venäläisestä fossiilienergiasta.

”Olemme tänään hyväksyneet ainutlaatuisen lainsäädäntöehdotuksen, joka todella lopettaa putkikaasun ja nesteytetyn maakaasu tuonnin pysyvästi Venäjältä EU:n alueelle. Katkaisemme kauppayhteyden lopullisesti epäluotettavaan kaasuntoimittajaan. Vahvistamme näin eurooppalaista energiaturvallisuutta ja omavaraisuutta pysyvästi”, painottaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Asetus on keskeinen osa EU:n REPowerEU-tiekarttaa, jonka avulla irtaudutaan kokonaan venäläisestä energiasta. Se ottaa käyttöön oikeudellisesti sitovan, vaiheittain etenevän kiellon, sekä putkikaasun että nesteytetyn maakaasun (LNG) tuonnille Venäjältä. Täydellinen tuontikielto tulisi voimaan 1.1.2028.

”Haluamme lopettaa riippuvuuden venäläisestä energiasta. On kestämätöntä, että enää jatkaisimme Euroopasta Venäjän sotatoimien rahoittamista. Venäjä on myös käyttänyt kaasutoimituksia poliittisena painostuskeinona ja aiheuttanut merkittäviä häiriöitä Euroopan energiamarkkinoilla”, ministeri Multala sanoo.

Ennen Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainaan Suomen kokonaisenergiankulutuksesta 34 % koostui venäläisestä energiasta. Suomi on sen jälkeen täysin irrottautunut venäläisestä energiasta.

Energiaministerien tämän päivän päätöksen jälkeen neuvoston puheenjohtajavaltio Tanska aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa lopullisen asetustekstin hyväksymiseksi.



