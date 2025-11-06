EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksen mukainen kansallinen etsintäohjelma toimitettu komissiolle
työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 6.11.2025 9.33
Tyyppi:Tiedote
Suomi on toimittanut EUn kriittisten raaka-aineiden asetuksen edellyttämän kansallisen etsintäohjelman Euroopan komissiolle 12.9.2025. Ohjelma on nyt julkaistu GTK:n verkkosivuilla. Esityksen ohjelmaksi laati Geologian tutkimuskeskus ja elinkeinoministeri Sakari Puisto on hyväksynyt ohjelman.
Ohjelman mukaisesti sen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat seuraavat periaatteet:
- Tarveperusteisten tutkimushankkeiden käynnistäminen etsityimpien raaka-aineiden etsinnän tueksi.
- Tutkitaan Suomen monimetallisten malmiesiintymien CRM-potentiaalia.
- Keskitetään tutkimusta vähemmän tutkittuihin alueisiin, jotta voidaan tunnistaa uusia kriittisille mineraaleille potentiaalisia alueita.
- Ylläpidetään Suomen geotieteellisen tutkimuksen, aineiston ja osaamisen korkeaa laatua ja luotettavuutta.
GTK toteuttaa ohjelmaan sisältyviä toimenpiteitä resurssiensa puitteissa.
